El policía nacional de Telde vinculado a una trama de narcotráfico ingresa en prisión

La jueza adopta esta medida tras el hallazgo de una caja de anabolizantes en su domicilio y deja en libertad a los otros cuatro implicados en la presunta organización criminal

Llegada a los juzgados de Telde de los investigados en la trama de narcotráfico

Llegada a los juzgados de Telde de los investigados en la trama de narcotráfico / Benyara Machinea

Telde

El agente de la Policía Nacional de Telde detenido esta semana por su presunta vinculación a una red de tráfico de drogas, fraude de criptomonedas y blanqueo de capitales en Canarias ha ingresado este jueves en prisión provisional tras su pase a disposición judicial. La magistrada instructora, María López Vázquez, ha decretado además la medida de libertad provisional para los otros cuatro implicados.

Los investigadores atribuyen un papel protagonista al policía en la presunta organización criminal tras haber encontrado diversas cantidades de anabolizantes durante el registro domiciliario practicado en su vivienda.

Los investigados, que llegaron a primera hora a la sede judicial en tres coches de la Policía Nacional, se han acogido a su derecho a no declarar. La instructora, a su vez, ha acordado mantener el secreto de las actuaciones para seguir practicando las diligencias necesarias, y no se descarta que puedan producirse nuevas detenciones.

Habrá ampliación.

