El helicóptero del GES rescata a un senderista tras sufrir una caída en Tenerife
El hombre sufrió un traumatismo de carácter leve
Un hombre de 69 años ha sido rescatado este jueves por el helicóptero del GES tras sufrir una caída en la ruta de Cuevas Negras, en el municipio de Los Silos.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias informa de que el accidente se produjo sobre las 14:00 horas y, desde que recibieron el aviso, activaron los recursos de emergencias necesarios.
En este caso, fueron los rescatadores del helicóptero del GES los que pudieron llegar hasta el afectado y lo evacuaron hasta la helisuperficie de La Guancha.
Por su parte, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al herido, que sufrió un traumatismo de carácter leve, y trasladó al Hospital del Norte.
