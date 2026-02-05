Detenida la autora de un hurto a una turista en Los Gigantes, en Tenerife

Guardias civiles arrestaron a una mujer que presuntamente intentó hurtar pertenencias a una turista en la localidad de Los Gigantes, en el municipio de Santiago del Teide.

Una persona grabó el momento en que dicha persona abría la mochila a una ciudadana extranjera para intentar quitarle dinero o efectos de valor, a la altura del Poblado Marinero de dicho núcleo costero.

Agentes de la Patrulla de Fiscal y Fronteras de Playa de las Américas detuvieron a una mujer, tras tener conocimiento por redes sociales de un vídeo en el que se le ve intentando sustraer pertenencias del bolso de una turista en el sur de Tenerife.

El servicio ha podido ser realizado gracias a las labores de inteligencia de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife, donde se lleva a cabo la operación Miradores, un plan de actuación orientado a la prevención y vigilancia en zonas de mayor afluencia de personas, tanto residentes como turistas, para que no sean víctimas de actos delictivos y garantizar así la seguridad ciudadana.

Orden judicial

A la hora de la identificación de la acusada, se pudo comprobar que sobre esta había una orden judicial de detención por hechos similares.

La mujer fue localizada en un establecimiento hostelero, ubicado en el municipio de Granadilla. Se pudo saber que ese establecimiento no había cumplido con sus obligaciones sobre la comunicación de viajeros a través del aplicativo de Secretaría de Estado de Seguridad, por lo que fue inspeccionado y se levantaron las correspondientes actas de denuncia.

La detenida, junto a las diligencias instruidas, ha sido entregada a la Autoridad Judicial competente.