Atropello en la Avenida El Litre, La Gallega

Una mujer ha sido atropellada durante la tarde de este jueves en la Avenida El Litre, en La Gallega.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron dos ambulancias y varios coches de la Policía Local, que mantuvieron cortada la vía.

Según informan testigos del accidente, también se produjo un choque por alcance.

Habrá ampliación.