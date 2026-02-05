Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de TenerifeTiempo en TenerifeCarnaval en Santa CruzCable submarino Tenerife-La GomeraAccidentes laborales en CanariasProstitución en Tenerife
instagramlinkedin

Atropello en la Avenida El Litre, La Gallega

Los equipos de emergencia trabajan en la zona

Los equipos de emergencia en el lugar de los hechos.

Los equipos de emergencia en el lugar de los hechos. / E. D.

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Una mujer ha sido atropellada durante la tarde de este jueves en la Avenida El Litre, en La Gallega.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron dos ambulancias y varios coches de la Policía Local, que mantuvieron cortada la vía.

Según informan testigos del accidente, también se produjo un choque por alcance.

Noticias relacionadas

Habrá ampliación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents