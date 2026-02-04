A prisión dos cabecillas de una banda por atracar 15 mini kasinos en Tenerife

Los dos cabecillas de una banda dedicada a los atracos a mini kasinos en Tenerife ingresaron en prisión provisional por los robos llevados a cabo en 15 locales de este tipo. El grupo llevó a cabo varios de los asaltos en la zona de Los Majuelos, así como en otras zonas de la Isla.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a los dos principales integrantes de una organización criminal dedicada al robo con violencia e intimidación mediante el uso de armas blancas.

Catanas y machetes

Los presuntos autores accedían a los establecimientos con cuchillos, catanas y machetes. Empleaban la violencia contra los empleados, con el objetivo de reducirlos, amedrentarlos y asegurarse la consecución el botín.

Los implicados actuaban siempre de la misma manera. Entraban a los locales con máscaras, gorras, guantes y prendas con capucha para dificultar su identificación. Y, a continuación, hacían uso tanto de armas blancas como de la fuerza física.

Reparto de tareas

En al menos trece ocasiones utilizaron un coche y una moto para huir de los lugares tras la comisión de los robos. Además, dichos atracadores actuaban de forma coordinada y con un claro reparto de funciones, tanto en el interior de los establecimientos como en el exterior, donde extremaban la vigilancia.

Durante la investigación, los agentes lograron determinar que los hechos se perpetraban de manera organizada por, al menos, tres personas que actuaban de forma habitual, coordinando la distribución de tareas para la ejecución de los asaltos. Asimismo, se pudo identificar a un cuarto implicado que realizaba labores de vigilancia.

Los dos arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión provisional por un presunto delito de robo con violencia e intimidación.

Otro caso en investigación

El pasado 19 de enero, de madrugada, dos individuos intentaron entrar armados con un machete en el Mini Kasino del centro comercial Yumbo, en la Avenida Príncipes de España, en Ofra.

El personal cerró las puertas y no pudieron acceder. Emprendieron la fuga en un Seat Ibiza de color blanco, propiedad de una empresa de alquiler.

Una patrulla de la Policía Local de La Laguna detectó que ese coche circulaba a una velocidad muy elevada por la parte alta de El Cardonal. Los agentes le dieron el alto al conductor, pero hizo caso omiso, por lo que se inició una persecución.

Al final, los presuntos atracadores sufrieron una salida de carretera en la rotonda de la carretera general del Rosario, a la altura de Las Moraditas de Taco.

Captura de uno de los implicados

Tras una batida por la zona con decenas de agentes de la Policía Local y Nacional de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, los agentes capturaron a uno de los ocupantes del Seat Ibiza, un joven nacido en Canarias, pero de origen magrebí.

Este asunto se encuentra en estos momentos en fase de investigación por el Grupo de Robos de la Policía Judicial de la Policía Nacional de la Comisaría de Distrito Norte de Santa Cruz.