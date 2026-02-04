La mujer asesinada por su hijo en Arona recibió seis disparos en el tórax y brazos

La autoridad judicial al frente de la plaza número 2 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Arona acordó el reingreso en una unidad psiquiátrica del presunto autor del asesinato a tiros de su madre en una vivienda de la localidad de Costa del Silencio (Arona) durante la madrugada del pasado domingo.

La víctima recibió media docena de impactos de bala, todos ellos a la altura del tórax y en ambos brazos.

El acusado sufre evidentes problemas de salud mental. La patología fue detectada de inmediato por los guardias civiles que procedieron a su detención, después de que el hombre, de 53 años y nacionalidad alemana, regresara al lugar del crimen y se entregara.

Ante las evidencias de su inestabilidad, los agentes decidieron solicitar su traslado a la Unidad de Psiquiatría del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (Hunsc).

No declaró

Y de dicho recurso salió en la mañana de ayer para ser trasladado al Palacio de Justicia de Arona en un vehículo radiopatrulla de la Guardia Civil. Llegó a las instalaciones a las 11:15 horas. Tras bajarse del coche, el ciudadano germano cojeaba ligeramente de la pierna derecha.

La autoridad judicial le realizó diversas preguntas y el investigado se acogió a su derecho a no declarar, según la información ofrecida por el Gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

El juez acordó su reingreso en la mencionada unidad psiquiátrica para que se le realice una nueva valoración por parte de un médico forense. Desde que este profesional lo considere oportuno, el presunto autor del matricidio ingresará en prisión provisional en el centro penitenciario Tenerife II por un delito de asesinato o de homicidio.

Casquillos en el suelo

Después de una discusión por circunstancias que todavía no han trascendido, el varón efectuó hasta seis disparos sobre su madre, que falleció en el acto. En el suelo de la vivienda número 6 de la Urbanización Sunflower quedaron varios casquillos de bala del calibre 22.

La muerte violenta ocurrió a pocos metros de la Avenida José Antonio Tavío, que es la principal arteria de Costa del Silencio. Desde el primer momento, vecinos de la zona tenían claro que el responsable de los hechos había sido el hijo de Heitrum Hellwig, una mujer alemana, de 78 años y residente en Tenerife.

Habían escuchado los disparos de madrugada y poco después vieron cómo el hijo de la víctima huía del lugar en el coche de su hermana, un Fiat Punto Evo de color gris.

Nota de disculpa

Pero, además, en la casa familiar dejó una nota manuscrita en la que pide perdón por lo que había hecho a su madre, con lo que reconocía la autoría del asesinato ante sus familiares y los investigadores de la Guardia Civil.

Detenido por matar a su madre a tiros en Costa del Silencio / María Pisaca / MARIA PISACA

Una vecina de la zona alertó a los servicios de seguridad de que una mujer de avanzada edad yacía sin vida en su domicilio de dos plantas. Un rato más tarde, la mujer se dirigió a una patrulla de la Policía Local de Arona que circulaba por Costa del Silencio e informó de lo que ocurría.

Aunque en un primer momento dichos funcionarios pensaron que podía tratarse de una muerte natural o accidental, la testigo les aclaró que la había matado su hijo.

Inspección técnica

Cuando los agentes municipales accedieron a la vivienda y comprobaron la magnitud del suceso, decidieron acordonar el lugar para que nadie entrara y alterara el escenario del crimen. Además, activaron a la Policía Judicial del Instituto Armado con el objetivo de que asumiera cuanto antes las tareas de esclarecimiento de los hechos.

Profesionales del Laboratorio de Criminalística de la Unidad Orgánica de Policía Judicial se encargaron de realizar la inspección técnico-ocular, así como el informe fotográfico de la casa.

En la mayoría de las ocasiones, esa labor resulta fundamental para que las autoridades judiciales o los miembros de un Tribunal del Jurado comprendan cómo pudo ocurrir la muerte y la evolución cronológica de la misma.

Este episodio de violencia doméstica es el primer homicidio o asesinato que se registra en la provincia de Santa Cruz de Tenerife en lo que va del presente año.

Antecedente en La Laguna

Un caso de similares características ocurrió hace casi ocho meses en La Laguna. Un hombre de alrededor de 40 años propinó decenas de puñaladas y cortes a su madre, de 66, en la vivienda donde ambos residían en la calle Los Guanches, en Barrio Nuevo.

Desde hacía tiempo, el presunto autor tenía diagnosticada esquizofrenia. El suceso ocurrió a las 22:00 horas del pasado 4 de junio y, tras acabar con la vida de su madre, el hombre tapó el cadáver con una manta y salió a la calle ensangrentado.

Allí fue reducido por agentes de las fuerzas de seguridad. Después fue ingresado en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Universitario de Canarias. La mujer era maestra, impartía clases en un colegio de Santa Cruz y le faltaban pocas semanas para jubilarse.