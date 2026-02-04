Activado un dispositivo de búsqueda en la costa del Puerto de la Cruz tras la caída de un parapentista al mar
Equipos de emergencia rastrean la zona para localizar a la persona accidentada en aguas del norte de Tenerife
Un amplio dispositivo de búsqueda y rescate ha sido activado este martes en la costa de Puerto de la Cruz, en el norte de Tenerife, tras recibirse el aviso de que un parapentista había caído al mar por causas que se investigan.
En el operativo participan distintos recursos de emergencia, tanto marítimos como terrestres, que trabajan de forma coordinada para localizar a la persona accidentada lo antes posible, dadas las complicaciones que conlleva este tipo de incidentes en zonas de mar abierto.
Por el momento no han trascendido más datos sobre el estado del parapentista ni las circunstancias exactas de la caída. Las labores de búsqueda continúan activas mientras se mantiene el seguimiento de la situación por parte de los servicios de emergencia.
