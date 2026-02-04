Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de TenerifeTiempo en TenerifeAsesinato en TenerifeReina Infantil del CarnavalTeideEmpleo Canarias
instagramlinkedin

Un accidente múltiple en la TF-1 provoca colas en sentido sur

Los servicios de emergencia actúan en la zona tras una colisión de varios vehículos en uno de los tramos más transitados de la autopista de Tenerife

Colas a la altura de Caletillas

Colas a la altura de Caletillas / E. D.

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Una colisión en cadena entre varios vehículos se ha producido este martes en la autopista TF-1, en sentido sur, a la altura de Caletillas, generando importantes retenciones y obligando a extremar la precaución a los conductores que circulan por la zona.

Hasta el lugar se han desplazado recursos de emergencia, así como personal de Carreteras del Cabildo de Tenerife, para atender el incidente, asegurar la vía y restablecer la normalidad del tráfico lo antes posible.

Por el momento no han trascendido datos oficiales sobre personas heridas, aunque el siniestro ha provocado congestión en uno de los principales accesos del área metropolitana hacia el sur de la isla.

Noticias relacionadas

Las autoridades recomiendan circular con precaución, respetar las indicaciones de los servicios de seguridad y, si es posible, buscar rutas alternativas mientras se desarrollan las labores de asistencia y limpieza de la calzada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents