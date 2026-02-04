Un accidente múltiple en la TF-1 provoca colas en sentido sur

Una colisión en cadena entre varios vehículos se ha producido este martes en la autopista TF-1, en sentido sur, a la altura de Caletillas, generando importantes retenciones y obligando a extremar la precaución a los conductores que circulan por la zona.

Hasta el lugar se han desplazado recursos de emergencia, así como personal de Carreteras del Cabildo de Tenerife, para atender el incidente, asegurar la vía y restablecer la normalidad del tráfico lo antes posible.

Por el momento no han trascendido datos oficiales sobre personas heridas, aunque el siniestro ha provocado congestión en uno de los principales accesos del área metropolitana hacia el sur de la isla.

Las autoridades recomiendan circular con precaución, respetar las indicaciones de los servicios de seguridad y, si es posible, buscar rutas alternativas mientras se desarrollan las labores de asistencia y limpieza de la calzada.