El presunto autor del asesinato de su madre en Costa del Silencio pasa a disposición judicial en Arona
El detenido, de nacionalidad alemana, está acusado de disparar mortalmente a su progenitora de 78 años y entregarse posteriormente a la Guardia Civil tras dejar una nota de disculpa
El hombre de nacionalidad alemana detenido el pasado domingo como presunto autor del asesinato a tiros de su madre en una vivienda de Costa del Silencio pasó en la mañana de este martes a disposición de la autoridad judicial de Guardia en los juzgados de Arona.
El varón arrestado entró en la sede judicial a las 11:15 horas. Vestido con una camiseta de color gris y un pantalón de chándal negro, el sospechoso del matricidio andaba con cierta dificultad con la pierna derecha.
El citado varón realizó varios disparos contra su progenitora, de 78 años y también de origen germano, durante la madrugada del domingo. Las lesiones en la víctima eran de arma de fuego y en el suelo quedaron varios casquillos del calibre 22.
Después, el presunto autor dejó una nota en el lugar de los hechos en la que pedía perdón por lo que había cometido. Y, más tarde, cuando ya los guardias civiles inspeccionaban el domicilio, regresó al inmueble y se entregó.
