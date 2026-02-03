Un ciclista resulta herido tras una caída en la TF-11 en Santa Cruz de Tenerife

Un ciclista de 69 años resultó herido de carácter moderado en la mañana de este martes tras sufrir una caída en la TF-11, autovía de San Andrés, en sentido a la playa de Las Teresitas, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

El suceso ocurrió a las 08:52 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió el aviso y activó de inmediato los recursos de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC). El personal sanitario asistió al afectado, que presentaba diversos traumatismos, y lo trasladó al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

En el operativo también intervino la Policía Local, que colaboró en la atención del accidente y en la regulación del tráfico.