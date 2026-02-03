Un ciclista resulta herido tras una caída en la TF-11 en Santa Cruz de Tenerife
El hombre, de 69 años, sufrió traumatismos moderados y fue trasladado al Hospital de La Candelaria por el SUC
Un ciclista de 69 años resultó herido de carácter moderado en la mañana de este martes tras sufrir una caída en la TF-11, autovía de San Andrés, en sentido a la playa de Las Teresitas, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.
El suceso ocurrió a las 08:52 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió el aviso y activó de inmediato los recursos de emergencia.
Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC). El personal sanitario asistió al afectado, que presentaba diversos traumatismos, y lo trasladó al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
En el operativo también intervino la Policía Local, que colaboró en la atención del accidente y en la regulación del tráfico.
