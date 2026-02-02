Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de TenerifeTiempo en TenerifeAsesinato en TenerifeCadáver localizado en AnagaAgrupaciones Musicales del CarnavalDía de CandelariaÁngel Víctor Torres
instagramlinkedin

Crimen en Tenerife

El hombre que mató a tiros a su madre en Arona se entregó a la Guardia Civil

El ciudadano alemán, de 50 años, regresó al lugar del asesinato en un acto de arrepentimiento

Coche usado por el autor del asesinato de su madre para huir

Coche usado por el autor del asesinato de su madre para huir / El Día

Pedro Fumero

Santa Cruz de Tenerife

El ciudadano alemán que asesinó a tiros a su madre en la vivienda de esta en la zona de Costa del Silencio, en el municipio de Arona, se entregó a los agentes de la Guardia Civil.

El presunto autor de la muerte violenta, después de huir del domicilio, supuestamente tuvo un episodio de arrepentimiento y regresó al lugar de los hechos cuando en el mismo ya estaban los investigadores en el registro y la inspección técnico-ocular del inmueble.

El varón germano también dejó en la casa de su progenitora una nota en la que pedía perdón por lo que había hecho. Dicho documento sirvió de un reconocimiento de la autoría del homicidio doloso y será una de las pruebas que los agentes entregarán a la autoridad judicial en las diligencias.

Coche de la hermana

El sospechoso volvió a Costa del Silencio en el mismo coche en el que huyó, un Fiat Punto Evo, de color gris, propiedad de su hermana.

Y, tras identificarse como el autor del asesinato, fue detenido de manera inmediata por agentes del Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Playa de las Américas, así como por integrantes del Equipo de Delitos contra las Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ).

Poco después, el hombre fue trasladado en un turismo camuflado del cuerpo de seguridad a los calabozos del puesto principal de Playa de las Américas, donde permanecerá hasta que pase a disposición de la autoridad judicial que se encuentra en funciones de Guardia estos días en el partido de Arona.

Precintado

Dicho vehículo quedó precintado por agentes del Laboratorio de Criminalística de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ).

Algunos contenedores de la zona también quedaron precintados de forma temporal por parte de los profesionales del cuerpo de seguridad, por si en el mismo se hubiera arrojado el arma de fuego utilizada en el crimen.

El asesinato ocurrió durante la madrugada del pasado domingo en un inmueble de la urbanización Sunflower, muy cerca de la Avenida José Antonio Tavío, la principal arteria de Costa del Silencio. Y el cadáver fue descubierto ya en horas de la mañana.

Vivienda en la que ocurrió el asesinato de una mujer alemana

Vivienda en la que ocurrió el asesinato de una mujer alemana / El Día

Este lunes los ciudadanos de las urbanizaciones Sunflower y Tamaide continuaban consternados por lo ocurrido.

La víctima

La persona fallecida, que fue identificada como Heitrum Hellwig, de 78 años de edad y nacionalidad alemana, llevaba años de residencia en Tenerife. Y, de hecho, le constaba un número de identificación de extranjera (NIE).

En el suelo de la vivienda quedaron varios casquillos de bala del calibre 22. Estos objetos también serán piezas claves en la instrucción realizada por los investigadores y que se remitirán a la autoridad judicial.

Una ciudadana alertó a una patrulla de la Policía Local de Arona de que había una mujer fallecida en su casa, en el número 6 de la urbanización Sunflower.

Los agentes municipales acudieron a la vivienda y comprobaron que una ciudadana de avanzada edad estaba muerta después de haber recibido varios disparos.

Secreto de sumario

Desde ese momento, los policías locales acordonaron la zona y alertaron a la Policía Judicial de la Guardia Civil para que se hiciera cargo del asunto.

Noticias relacionadas y más

La autoridad judicial ha decretado el secreto de sumario sobre las actuaciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Trapaseros gana con su Super Bowl la final de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
  2. La Aemet avisa de un cambio en el tiempo en Tenerife: las rachas de viento podrán alcanzar los 90 kilómetros por hora en el Teide
  3. Un hombre asesina a tiros a su madre en Costa del Silencio, en Arona
  4. Cabía el más difícil todavía: manotazo de Bambones en la final de murgas adultas del Carnaval 2026
  5. Hallan en aguas próximas a Anaga el cadáver de una mujer
  6. Esta es la puntuación del 'jurado paralelo' de EL DÍA para la final de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
  7. Sigue en directo la final del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
  8. El 'jurado paralelo' de El Día le da a Bambones el primer premio en la final de murgas de Santa Cruz de Tenerife

El hombre que mató a tiros a su madre en Arona se entregó a la Guardia Civil

El hombre que mató a tiros a su madre en Arona se entregó a la Guardia Civil

La Escuela de Música de La Laguna celebra la quinta edición del Winter Music Fest

La Escuela de Música de La Laguna celebra la quinta edición del Winter Music Fest

Conejos asilvestrados ponen en riesgo el Palmétum de Santa Cruz: el Ayuntamiento crea un servicio específico para su "erradicación"

Conejos asilvestrados ponen en riesgo el Palmétum de Santa Cruz: el Ayuntamiento crea un servicio específico para su "erradicación"

El Ayuntamiento de La Laguna programa un plan de reasfaltados en el entorno de La Cuesta

El Ayuntamiento de La Laguna programa un plan de reasfaltados en el entorno de La Cuesta

Atentado contra una placa del Orgullo en Santa Cruz

Atentado contra una placa del Orgullo en Santa Cruz

La formación y el trabajo en red reducen el paro en La Laguna a mínimos históricos

La formación y el trabajo en red reducen el paro en La Laguna a mínimos históricos

El Foro Económico y Social de La Laguna celebra su primer pleno del año y aprueba la programación de 2026

El Foro Económico y Social de La Laguna celebra su primer pleno del año y aprueba la programación de 2026

La Audiencia Nacional inadmite la querella contra Zapatero porque "no se ha aportado hecho alguno" que le relacione con el tráfico de drogas

La Audiencia Nacional inadmite la querella contra Zapatero porque "no se ha aportado hecho alguno" que le relacione con el tráfico de drogas
Tracking Pixel Contents