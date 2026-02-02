El hombre que mató a tiros a su madre en Arona se entregó a la Guardia Civil

El ciudadano alemán que asesinó a tiros a su madre en la vivienda de esta en la zona de Costa del Silencio, en el municipio de Arona, se entregó a los agentes de la Guardia Civil.

El presunto autor de la muerte violenta, después de huir del domicilio, supuestamente tuvo un episodio de arrepentimiento y regresó al lugar de los hechos cuando en el mismo ya estaban los investigadores en el registro y la inspección técnico-ocular del inmueble.

El varón germano también dejó en la casa de su progenitora una nota en la que pedía perdón por lo que había hecho. Dicho documento sirvió de un reconocimiento de la autoría del homicidio doloso y será una de las pruebas que los agentes entregarán a la autoridad judicial en las diligencias.

Coche de la hermana

El sospechoso volvió a Costa del Silencio en el mismo coche en el que huyó, un Fiat Punto Evo, de color gris, propiedad de su hermana.

Y, tras identificarse como el autor del asesinato, fue detenido de manera inmediata por agentes del Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Playa de las Américas, así como por integrantes del Equipo de Delitos contra las Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ).

Poco después, el hombre fue trasladado en un turismo camuflado del cuerpo de seguridad a los calabozos del puesto principal de Playa de las Américas, donde permanecerá hasta que pase a disposición de la autoridad judicial que se encuentra en funciones de Guardia estos días en el partido de Arona.

Precintado

Dicho vehículo quedó precintado por agentes del Laboratorio de Criminalística de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ).

Algunos contenedores de la zona también quedaron precintados de forma temporal por parte de los profesionales del cuerpo de seguridad, por si en el mismo se hubiera arrojado el arma de fuego utilizada en el crimen.

El asesinato ocurrió durante la madrugada del pasado domingo en un inmueble de la urbanización Sunflower, muy cerca de la Avenida José Antonio Tavío, la principal arteria de Costa del Silencio. Y el cadáver fue descubierto ya en horas de la mañana.

Vivienda en la que ocurrió el asesinato de una mujer alemana / El Día

Este lunes los ciudadanos de las urbanizaciones Sunflower y Tamaide continuaban consternados por lo ocurrido.

La víctima

La persona fallecida, que fue identificada como Heitrum Hellwig, de 78 años de edad y nacionalidad alemana, llevaba años de residencia en Tenerife. Y, de hecho, le constaba un número de identificación de extranjera (NIE).

En el suelo de la vivienda quedaron varios casquillos de bala del calibre 22. Estos objetos también serán piezas claves en la instrucción realizada por los investigadores y que se remitirán a la autoridad judicial.

Una ciudadana alertó a una patrulla de la Policía Local de Arona de que había una mujer fallecida en su casa, en el número 6 de la urbanización Sunflower.

Los agentes municipales acudieron a la vivienda y comprobaron que una ciudadana de avanzada edad estaba muerta después de haber recibido varios disparos.

Secreto de sumario

Desde ese momento, los policías locales acordonaron la zona y alertaron a la Policía Judicial de la Guardia Civil para que se hiciera cargo del asunto.

La autoridad judicial ha decretado el secreto de sumario sobre las actuaciones.