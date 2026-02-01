Rescatado un parapentista en Tenerife

Un parapentista de 33 años ha sido rescatado este domingo en los alrededores de la zona de despegue de Taucho (Adeje) tras sufrir un accidente.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias, el aviso fue dado a las 15:47 horas y en él se informaba de que el afectado precisaba asistencia sanitaria tras sufrir una caída.

El helicóptero del GES realizó el rescate del afectado y lo evacuó a la helisuperficie de Bomberos de Adeje, donde el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) lo atendió y, a continuación, se encargó de su traslado al Hospital Universitario Hospiten Sur. El hombre presentaba traumatismos en el hombro y extremidades inferiores de carácter moderado.

Por su parte, efectivos de los Bomberos colaboraron con los servicios de rescate.