Persisten las labores de búsqueda de Pilar Solaetxe, desaparecida en Tacoronte

La costa de Tacoronte vuelve a centrar este domingo los esfuerzos de emergencia tras la desaparición de Pilar Solaetxe, entrenadora de fitness de unos 30 años, que fue arrastrada por una ola la noche del pasado miércoles en la zona de Mesa del Mar. En el momento del suceso, la joven paseaba junto a su perro por el litoral, cuando un fuerte golpe de mar la sorprendió y la arrastró mar adentro.

Desde entonces, el operativo de búsqueda se ha desplegado con medios terrestres, marítimos y aéreos, en función de las condiciones del mar, que han dificultado durante días el rastreo de la zona. El jueves, el intenso oleaje impidió cualquier intervención por mar, mientras que el viernes y el sábado se reanudaron las labores sin avances significativos.

El Cecoes confirma la reactivación del dispositivo este domingo

Este domingo, 1 de febrero, el dispositivo de búsqueda se ha retomado con medios por aire y tierra. Según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias (Cecoes 112), el operativo está compuesto por un helicóptero Helimer de Salvamento Marítimo y patrullas de la Guardia Civil. Durante la mañana también se han incorporado equipos de Protección Civil de Tacoronte, ampliando el rastreo hasta el municipio vecino de El Sauzal.

Condiciones adversas en el litoral norte de Tenerife

El accidente se produjo en medio de un fuerte temporal marítimo que afectaba especialmente al norte de Tenerife. La alerta por mal estado del mar y viento obligó a activar protocolos de prevención en varias zonas costeras durante los días posteriores. Según los equipos de rescate, las corrientes en el área de Mesa del Mar y el oleaje dificultan considerablemente las labores de rastreo tanto por mar como por aire.

Desde el primer momento, la Guardia Civil, Salvamento Marítimo, bomberos y voluntarios de Protección Civil han coordinado turnos para cubrir la mayor extensión posible de costa y mar abierto, con el objetivo de localizar cualquier indicio del paradero de Pilar. El dispositivo se mantiene activo, a la espera de una mejora en las condiciones que permita continuar la búsqueda con más garantías.