Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de TenerifePremio CriticónTiempo en TenerifeAsesinato en TenerifeCadáver localizado en AnagaCB Canarias-Baskonia
instagramlinkedin

El helicóptero del GES rescata a una senderista herida tras sufrir una caída en Tenerife

La afectada es una mujer de 56 años

Un momento del rescate.

Un momento del rescate. / 112 Canarias

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Una mujer de 56 años ha tenido que ser rescatada en helicóptero del GES este domingo mientras realizaba un sendero en la zona de Las Majadas, en Arico.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias, el aviso fue recibido a las 14:11 horas y en él se informaba de que una excursionista que había sufrido una caída accidental y precisaba asistencia sanitaria.

Efectivos de Bomberos de Tenerife llegaron hasta el lugar donde se encontraba la afectada y colaboraron con los rescatadores del GES en preparar la evacuación aérea. La aeronave se encargó de su traslado al aeropuerto Tenerife Norte donde le esperaba una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que se hizo cargo de su asistencia y traslado al centro hospitalario. La mujer presentaba un traumatismo en extremidades inferiores de carácter moderado.

Noticias relacionadas

Por su parte, efectivos policiales colaboraron con los servicios de emergencia.

TEMAS

Tracking Pixel Contents