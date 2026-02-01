Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de TenerifePremio CriticónTiempo en TenerifeAsesinato en TenerifeCadáver localizado en AnagaCB Canarias-Baskonia
instagramlinkedin

Hallan en aguas próximas a Anaga el cadáver de una mujer

La Guardia Civil trata de confirmar si se trata de la joven que cayó al mar en Tacoronte el pasado miércoles

Operativo de búsqueda y rescate en Tacoronte para localizar a la mujer que cayó al mar el pasado miércoles

Operativo de búsqueda y rescate en Tacoronte para localizar a la mujer que cayó al mar el pasado miércoles

María Pisaca

Pedro Fumero

Santa Cruz de Tenerife

El cuerpo sin vida de una mujer fue localizado en la tarde de este domingo en aguas próximas al litoral de Anaga.

Investigadores de la Guardia Civil tratan de confirmar si es el de Pilar Solaetxe Sánchez, la joven de 30 años que fue arrastrada por un golpe de mar en Mesa del Mar, en el municipio de Tacoronte, durante la noche del pasado miércoles.

Noticias relacionadas y más

El cadáver fue recuperado por una embarcación y, tras llegar a tierra, se le trasladó al Instituto Medicina Legal (IML) de Santa Cruz de Tenerife.

TEMAS

Tracking Pixel Contents