Hallan en aguas próximas a Anaga el cadáver de una mujer
La Guardia Civil trata de confirmar si se trata de la joven que cayó al mar en Tacoronte el pasado miércoles
Santa Cruz de Tenerife
El cuerpo sin vida de una mujer fue localizado en la tarde de este domingo en aguas próximas al litoral de Anaga.
Investigadores de la Guardia Civil tratan de confirmar si es el de Pilar Solaetxe Sánchez, la joven de 30 años que fue arrastrada por un golpe de mar en Mesa del Mar, en el municipio de Tacoronte, durante la noche del pasado miércoles.
El cadáver fue recuperado por una embarcación y, tras llegar a tierra, se le trasladó al Instituto Medicina Legal (IML) de Santa Cruz de Tenerife.
