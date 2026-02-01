Encuentran un esqueleto humano en un barranco de Tijarafe, en La Palma

Agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil investigan para tratar de determinar la identidad de los restos óseos humanos encontrados durante la mañana de este pasado sábado en un barranco en La Palma.

El esqueleto fue localizado en el conocido como Barranco del Jurado, en el término municipal de Tijarafe.

Según una de las fuentes consultadas, los restos no se hallaban en el cauce, sino en una de las laderas del accidente geográfico.

Activación del protocolo judicial

Hasta el lugar acudieron agentes de la Guardia Civil, que comprobaron que era un cadáver esqueletizado, por lo que procedieron a activar el protocolo habitual en estos casos y se alertó a los integrantes de la Policía Judicial para estudiar el asunto.

Ahora, los profesionales del Instituto Armado tratan de saber si el cuerpo corresponde a alguna de las personas que han desaparecido en La Palma durante los últimos años.

Los bomberos

Integrantes de los Bomberos de La Palma intervinieron para llegar al lugar de difícil acceso y sacar el cuerpo.

Con independencia de que se puedan reconocer los efectos personales que se hallaban junto a los huesos, serán las pruebas genéticas las que determinen de qué ciudadano o turista se trata.

Segundo cuerpo desde diciembre

Éste es el segundo cuerpo encontrado en una zona aislada de La Palma en apenas un mes y tres semanas. Cabe recordar que el pasado 8 de diciembre un cazador halló unos restos humanos momificados en el monte, en la parte alta del barrio de Velhoco, en el término municipal de Santa Cruz de La Palma.

Según algunas fuentes, dichos restos corresponden a una mujer. Desde ese momento, el Grupo de Homicidios del Cuerpo Nacional de Policía trata de determinar la identidad de esa persona y si se trata o no de Natalia Hernández Martínez, que desapareció hace más de tres años después de llegar al aeropuerto de la Villa de Mazo.