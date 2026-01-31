Un vuelco provoca retenciones en la autopista del Sur, en Güímar
El accidente ocurrió en los carriles en sentido a Santa Cruz y las colas ya se prolongan un kilómetro
Santa Cruz de Tenerife
Un conductor de mediana edad sufrió durante la noche de este sábado un vuelco en la autopista del Sur de Tenerife (TF-1), a la altura del municipio de Güímar.
El siniestro vial se produjo en los carriles en sentido a Santa Cruz de Tenerife, a la altura de la montaña de El Socorro, en el kilómetro 21 de dicha vía.
El accidente de tráfico ha generado retenciones que ya se extienden casi un kilómetro, según explicaron las fuentes consultadas.
En principio, según la primera valoración, el conductor sufrió lesiones leves.
Recursos
Hasta el lugar del suceso acudieron agentes de la Guardia Civil destinados en el destacamento de San Benito, así como bomberos del Consorcio de Tenerife del parque de Güímar y personal sanitario de una ambulancia.
