Reactivan la búsqueda de Pilar Solaetxe, la mujer desaparecida en la costa de Tacoronte durante el temporal

La costa de Tacoronte vuelve a centrar este sábado los esfuerzos de emergencia tras la desaparición de una mujer la noche del miércoles. Pilar Solaetxe, entrenadora de fitness de unos 30 años, fue arrastrada por una ola en la zona de Mesa del Mar, en medio de un fuerte temporal marítimo que ha dificultado durante días las labores de búsqueda.

Tres días después, efectivos de la Guardia Civil y una embarcación de Salvamento Marítimo han reactivado el dispositivo en el litoral norte de Tenerife, tras un viernes sin avances y un jueves en el que el oleaje impidió cualquier operación por mar.

La búsqueda, entre corrientes y condiciones adversas

El dispositivo de búsqueda comenzó la misma noche del miércoles, cuando se recibió el aviso de que una mujer había desaparecido en la costa de Tacoronte. La víctima se encontraba paseando junto a su perro cuando una ola la sorprendió y la arrastró mar adentro. Desde entonces, el operativo se ha desplegado con medios terrestres, marítimos y aéreos, en función de las condiciones del mar.

El jueves, el oleaje impidió el rastreo marítimo, lo que obligó a centrarse en las labores por tierra. El viernes se retomaron los trabajos con un dispositivo completo, pero sin resultados positivos.

Reactivación del dispositivo este sábado

Este sábado, 31 de enero, los efectivos de emergencia han reactivado la búsqueda, con la Guardia Civil patrullando la costa por tierra y Salvamento Marítimo navegando por la zona afectada. Se mantienen en alerta otros recursos especializados en rastreo, en espera de mejores condiciones meteorológicas para ampliar el operativo.