Vertidos incontrolados, alteraciones del orden y violencia de género, entre las actuaciones realizadas por la Policía Local de Arona en enero

La Policía Local de Arona registró durante el mes de enero de 2026 un total de 50 intervenciones confirmadas en el núcleo de El Fraile, manteniendo una presencia activa y continua en el barrio y actuando en distintas situaciones relacionadas con la convivencia vecinal, la seguridad ciudadana y la atención a emergencias.

Entre las principales tipologías atendidas destacan los malos estacionamientos, con 12 intervenciones, siendo la incidencia más frecuente, especialmente en zonas residenciales con alta densidad de vehículos. Asimismo, se realizaron siete actuaciones relacionadas con enseres y limpieza, principalmente por vertidos incontrolados y objetos abandonados en la vía pública.

La Policía Local también intervino en cinco accidentes de tráfico y en cinco actuaciones vinculadas a pacientes psiquiátricos, en ambos casos con coordinación con los servicios sanitarios y la correspondiente confección de atestados. A estas actuaciones se suman cuatro intervenciones por alteraciones del orden y otras cuatro por caídas o incidencias en la vía pública, orientadas al restablecimiento de la normalidad y al auxilio de las personas afectadas.

Otros casos

Durante el mes se registraron además tres intervenciones por incendios, tres por uso de petardos y tres por ruidos, en actuaciones de carácter preventivo y de mediación. También se atendieron casos de violencia de género, robo con violencia, usurpación de inmueble y un animal abandonado.

La actuación de la Policía Local se desarrolló con rapidez y eficacia en todas las incidencias, priorizando la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal, la mediación en conflictos, la prevención de riesgos y la coordinación operativa con los servicios sanitarios, bomberos y los cuerpos policiales competentes.

En este contexto, la oficina de uso compartido existente en El Fraile con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Autonómica continúa siendo un recurso estratégico para el municipio. Su utilización diaria permite la confección inmediata de atestados e informes, así como una mayor presencia policial en el barrio y una atención más cercana a la ciudadanía. Está previsto que, en los próximos meses y coincidiendo con la incorporación de nuevos agentes a la Policía Local de Arona, esta oficina pueda contar con una apertura específica para la atención directa a los vecinos y vecinas de El Fraile.