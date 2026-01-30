La Policía desmantela un punto de venta de heroína en San Matías y Taco

La Policía Nacional ha desmantelado un punto de venta de heroína que operaba en los barrios de San Matías y Taco, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife). La actuación policial se ha saldado con la detención del principal investigado, acusado de un presunto delito de tráfico de drogas, así como con la incautación de 900 gramos de heroína y 2.000 euros en efectivo.

La operación es el resultado de una investigación desarrollada durante varias semanas, tras detectar los agentes la posible existencia de una actividad continuada de venta de estupefacientes en esta zona del área metropolitana.

Inicio de la investigación policial

Según ha informado la Policía Nacional, las pesquisas comenzaron después de que los agentes tuvieran conocimiento de que un individuo podría estar distribuyendo heroína de forma habitual en el entorno de Taco, una de las áreas con mayor densidad de población del municipio lagunero.

A partir de esa información inicial, se pusieron en marcha numerosos dispositivos policiales de vigilancia y seguimiento, con el objetivo de confirmar la actividad del sospechoso y recopilar pruebas suficientes para su identificación y posterior detención.

Durante estas labores, los investigadores constataron que el presunto traficante utilizaba diferentes métodos para realizar las transacciones, adaptando su comportamiento para tratar de eludir la acción policial.

Un sistema de venta para evitar controles

Los agentes observaron que, en algunas ocasiones, las ventas se llevaban a cabo directamente en la vía pública, mientras que en otras el investigado recurría a un método más elaborado.

Según la información policial, el sospechoso recogía a los compradores en su vehículo, se desplazaba con ellos a otra zona y realizaba la venta en el interior del coche. Posteriormente, dejaba a los clientes en un punto distinto al de recogida, con el objetivo de dificultar el seguimiento policial y reducir el riesgo de ser sorprendido durante las transacciones.

Este modus operandi, señalan las fuentes policiales, es habitual en puntos de venta activos de drogas, ya que permite movilidad constante y mayor discreción.

Registro domiciliario con el apoyo de perros

Una vez reunidas las pruebas necesarias, la Policía Nacional solicitó a la autoridad judicial competente la correspondiente autorización para la entrada y registro en el domicilio del investigado.

El operativo contó con la colaboración de una unidad de Guías Caninos de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, especializada en la localización de sustancias estupefacientes. Durante el registro, los agentes lograron incautar 900 gramos de heroína, una cantidad considerada relevante por su potencial impacto en el mercado ilegal, así como 2.000 euros en efectivo, presuntamente procedentes de la venta de droga.

En el transcurso de la intervención se procedió a la detención del principal investigado, que fue puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

Ingreso en prisión del detenido

Tras pasar a disposición judicial, la autoridad competente ha decretado el ingreso en prisión del detenido, atendiendo a la gravedad de los hechos y a la cantidad de sustancia intervenida.

Desde la Policía Nacional subrayan que este tipo de operaciones se enmarcan dentro de los planes de lucha contra el tráfico de drogas y la delincuencia asociada, con el objetivo de mejorar la seguridad ciudadana y reducir el impacto de estas actividades en los barrios.