Pilar, la joven entrenadora de Fitness desaparecida en Mesa del Mar, en Tenerife

La mujer desaparecida en la costa del municipio de Tacoronte durante la noche del pasado miércoles es una joven de alrededor de 30 años de edad, que ejercía como entrenadora de Fitness.

Esta persona está identificada como Pilar Solaetxe Sánchez y es natural de Venezuela. Sufrió el accidente cuando paseaba a su perro en horario nocturno. Primero fue arrastrado el can y después, ella. El animal pudo salir a la costa, pero la joven no regresó a tierra.

Como indica su primer apellido, dicha joven es hija de un ciudadano vasco que emigró a Venezuela, mientras que su madre es originaria de dicho país latinoamericano.

Casi toda su vida en Canarias

Personas que conocen a la joven indican que llegó con su familia a Canarias cuando tenía una corta edad, por lo que casi toda su vida la ha desarrollado en el Archipiélago. Es la menor de cuatro hermanos.

Pilar residía en el núcleo costero de Mesa del Mar desde hacía un par de meses, junto a su pareja sentimental.

Vecinos de la localidad comentaron que su domicilio se halla en el edificio Mar y Sol, una construcción emblemática en la zona, situada a escasos metros del mar y desde donde se captan imágenes espectaculares del oleaje cuando azota el mar en la costa norte de Tenerife.

Cerca del pescante

Dichos ciudadanos, que están acostumbrados a que, cada cierto tiempo, haya fenómenos costeros adversos a metros de sus casas, se muestran consternados por el suceso, mientras observan las evoluciones de los cuerpos de seguridad y servicios de emergencias para intentar localizar a la mujer.

La joven entrenadora de Fitness fue arrastrada al mar cerca del pescante situado a decenas de metros de su edificio.

Gimnasio en La Estación

Pilar Solaetxe desarrolla su actividad profesional en un gimnasio situado en el casco urbano de Tacoronte, de forma concreta en la zona de La Estación.

De hecho, el personal de dicho centro deportivo está desolado e informó en redes sociales a sus clientes y seguidores que "nuestro equipo de trabajo se encuentra atravesando una situación personal muy delicada que nos afecta profundamente como grupo. En este contexto, necesitamos darnos un espacio para acompañarnos y priorizar el bienestar humano".

Además, los encargados de dicho negocio expresan que "acompañamos con todo nuestro cariño y respeto a las familias y amistades que hoy atraviesan este difícil momento". La pareja sentimental de Pilar y varios de sus amigos se hallaban en la mañana de ayer en el lugar donde ocurrieron los hechos.

Recursos aéreos y marítimos

En la jornada de este viernes, a los dispositivos de búsqueda se sumaron una patrullera Río Guadiato del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, así como la Salvamar Tenerife, de Salvamento Marítimo. Cabe recordar que, debido al mal estado del mar, dichos recursos no pudieron participar en el dispositivo el pasado jueves.

Además, el helicóptero de la Guardia Civil y otro del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias realizaron vuelos para intentar localizar a la mujer desaparecida.

Ampliación de la zona de búsqueda

De hecho, tanto las aeronaves como las citadas embarcaciones ampliaron la zona de búsqueda, sobre todo hacia el acantilado de La Garañona (El Sauzal), Rojas y Punta del Sol, en Acentejo, así como hacia el litoral del Valle de La Orotava.

En el operativo también participaron agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, así como agentes del Instituto Armado de Tacoronte, policías locales y voluntarios de Protección Civil.