Fallece una trabajadora del HUC tras precipitarse en el recinto
La mujer habría caído desde la novena planta
Una mujer ha fallecido este viernes en Tenerife tras precipitarse desde una novena planta del Hospital Universitario de Canarias (HUC), según informa la Cadena Ser.
Al parecer, se trataría de una trabajadora del recinto hospitalario. En estos momentos se están investigando las causas de dicho fallecimiento.
(Habrá ampliación)
- La Aemet avisa: así cambiará el tiempo este jueves en Tenerife
- Buscan a una mujer que cayó al mar junto a su perro en la noche del miércoles en Tenerife
- Pletóricos Trapaseros en una tercera fase que confirma el bajo nivel del concurso de murgas adultas del Carnaval de Tenerife
- Así será la nueva piscina municipal de Santa Cruz de Tenerife: la obra empezará con el derribo de las gradas
- Pasan a la final de murgas del Carnaval de Tenerife Bambones, Triqui, Tiralenguas, La Sonora, Trapaseros, Diablos, Zeta y Diabólicas
- Oportunidad en Tenerife: espectacular chalet independiente de dos plantas en una de las mejores zonas de La Orotava
- El 'jurado paralelo' de El Día puntúa la tercera fase del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife
- Un incendio afecta por completo a un local en Tenerife