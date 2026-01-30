Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece una trabajadora del HUC tras precipitarse en el recinto

La mujer habría caído desde la novena planta

Panorámica del Hospital Universitario de Canarias (HUC)

Panorámica del Hospital Universitario de Canarias (HUC) / E. D.

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Una mujer ha fallecido este viernes en Tenerife tras precipitarse desde una novena planta del Hospital Universitario de Canarias (HUC), según informa la Cadena Ser.

Al parecer, se trataría de una trabajadora del recinto hospitalario. En estos momentos se están investigando las causas de dicho fallecimiento.

(Habrá ampliación)

