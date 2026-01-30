Detenido por robar tabaco en tiendas aeroportuarias de Tenerife

Un hombre de 38 años ha sido detenido en el aeropuerto de Alicante-Elche como supuesto autor de al menos una decena de hurtos cometidos en apenas dos meses en tiendas libres de impuestos de esa terminal y de las instalaciones aeroportuarias de Valencia y Santa Cruz de Tenerife, donde habría sustraído en total 7.179,20 euros en tabaco para su posterior venta ilegal.

Para cometer los robos sin ser descubierto, según ha informado este viernes la Guardia Civil en un comunicado, el sospechoso adquiría un billete de vuelo que le permitía acceder hasta la zona en la que se hallan esos establecimientos.

Una vez dentro, paseaba con una cesta en la que depositaba una mochila del tamaño del equipaje de mano, que en realidad iba vacía.

Cuando se aseguraba de que los empleados no se percataban, cogía varias cajas de tabaco picado, las introducía en la mochila, que se colgaba a la espalda, y abandonaba la tienda, dejando la cesta vacía y sin que se sospechara de él.

Después se mezclaba entre los pasajeros que abandonaban el aeropuerto tras el aterrizaje de su vuelo, saliendo de la terminal.

El supuesto autor fue arrestado en el marco de la operación Inrosit y puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su puesta en libertad con la imposición de la medida cautelar de una orden de alejamiento sobre el aeropuerto alicantino.

La operación, que continúa abierta, ha sido desarrollada por la Unidad de Análisis e Investigación de la Sección Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil desplegada en la terminal de Alicante-Elche y no se descartan nuevas detenciones.