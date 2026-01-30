Cae una banda de trata de mujeres latinas para prostituirlas en Las Américas

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, desarticularon una organización criminal dedicada presuntamente a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

Los funcionarios liberaron a 27 mujeres, entre ellas una menor de edad, que eran prostituidas en cuatro clubes de alterne en el sur de Tenerife. Los investigadores arrestaron a 14 personas, entre las que se encuentran los dos líderes del entramado criminal.

Este grupo delictivo estaba formado por ciudadanos de nacionalidad española y rumana.

Zona de ocio nocturno

Casi todos los prostíbulos estaban situados en la zona de ocio nocturno de los centros comerciales Verónicas de Playa de las Américas, en el municipio de Arona.

La inmensa mayoría de las víctimas liberadas por los agentes son de origen colombiano, aunque también se identificaron a otras afectadas de otros países latinoamericanos.

Tendencia al alza en víctimas latinas

En los últimos años, los investigadores de la Unidad contra las Redes de Inmigración irregular y Falsedad documental (Ucrif) del Cuerpo Nacional de Policía han apreciado una tendencia al alza en la explotación sexual de jóvenes procedentes de distintos países latinos, en detrimento de víctimas procedentes de otras regiones, como África o Europa del Este.

En uno de los locales se halló a una menor de 16 años con documentación falsa

Esta operación policial comenzó a desarrollarse en julio del 2024, después de la recepción de un correo electrónico en el Servicio de la Atención a la Víctima de Trata de Seres Humanos de la Policía Nacional.

En la comunicación se alertaba de la presencia en Santa Cruz de Tenerife de una pareja que presuntamente regentaba cuatro clubes de alterne y que disponía de diversas mujeres bajo su control. A partir de ese instante se estrechó el cerco sobre ellos.

Chicas vulnerables

Las pesquisas realizadas por los investigadores permitieron constatar que los cabecillas realizaban viajes periódicos a diversos países sudamericanos, donde captaban a jóvenes en situación de extrema vulnerabilidad que residían en entornos empobrecidos.

Las víctimas eran traídas a Tenerife mediante engaños, falsas promesas de empleo y expectativas de una vida mejor, pero el único objetivo de los responsables del entramado era explotarlas en el ámbito sexual desde su llegada.

Una vez captadas, las víctimas viajaban a nuestro país adquiriendo una deuda con la organización que podía alcanzar los 3.000 euros y que debían saldar a través de la realización de servicios sexuales.

Escondidas

Las chicas eran alojadas en diferentes inmuebles que compartían con otras mujeres en la misma situación, por los cuales también tenían que pagar. Residían en condiciones muy precarias y se hallaban sometidas a estrictas normas de control.

En los tres meses posteriores a su llegada a la Isla permanecían escondidas para evitar ser detectadas como personas en situación irregular por los servicios policiales.

En un principio habían aceptado venir a trabajar a Tenerife como bailarinas desnudas, pero las mujeres comprobaban al incorporarse a los clubes que la realidad era muy distinta.

En estos recintos eran forzadas a ejercer la prostitución durante largas jornadas y obligadas a consumir sustancias estupefacientes. E, incluso, en ocasiones eran drogadas por miembros de la organización sin su conocimiento con el objetivo de conseguir su desinhibición.