Cae una banda de trata de mujeres latinas para prostituirlas en Las Américas
La organización criminal estaba formada por ciudadanos españoles y rumanos, que tenían varios locales en Verónicas
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, desarticularon una organización criminal dedicada presuntamente a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.
Los funcionarios liberaron a 27 mujeres, entre ellas una menor de edad, que eran prostituidas en cuatro clubes de alterne en el sur de Tenerife. Los investigadores arrestaron a 14 personas, entre las que se encuentran los dos líderes del entramado criminal.
Este grupo delictivo estaba formado por ciudadanos de nacionalidad española y rumana.
Zona de ocio nocturno
Casi todos los prostíbulos estaban situados en la zona de ocio nocturno de los centros comerciales Verónicas de Playa de las Américas, en el municipio de Arona.
La inmensa mayoría de las víctimas liberadas por los agentes son de origen colombiano, aunque también se identificaron a otras afectadas de otros países latinoamericanos.
Tendencia al alza en víctimas latinas
En los últimos años, los investigadores de la Unidad contra las Redes de Inmigración irregular y Falsedad documental (Ucrif) del Cuerpo Nacional de Policía han apreciado una tendencia al alza en la explotación sexual de jóvenes procedentes de distintos países latinos, en detrimento de víctimas procedentes de otras regiones, como África o Europa del Este.
En uno de los locales se halló a una menor de 16 años con documentación falsa
Esta operación policial comenzó a desarrollarse en julio del 2024, después de la recepción de un correo electrónico en el Servicio de la Atención a la Víctima de Trata de Seres Humanos de la Policía Nacional.
En la comunicación se alertaba de la presencia en Santa Cruz de Tenerife de una pareja que presuntamente regentaba cuatro clubes de alterne y que disponía de diversas mujeres bajo su control. A partir de ese instante se estrechó el cerco sobre ellos.
Chicas vulnerables
Las pesquisas realizadas por los investigadores permitieron constatar que los cabecillas realizaban viajes periódicos a diversos países sudamericanos, donde captaban a jóvenes en situación de extrema vulnerabilidad que residían en entornos empobrecidos.
Las víctimas eran traídas a Tenerife mediante engaños, falsas promesas de empleo y expectativas de una vida mejor, pero el único objetivo de los responsables del entramado era explotarlas en el ámbito sexual desde su llegada.
Una vez captadas, las víctimas viajaban a nuestro país adquiriendo una deuda con la organización que podía alcanzar los 3.000 euros y que debían saldar a través de la realización de servicios sexuales.
Escondidas
Las chicas eran alojadas en diferentes inmuebles que compartían con otras mujeres en la misma situación, por los cuales también tenían que pagar. Residían en condiciones muy precarias y se hallaban sometidas a estrictas normas de control.
En los tres meses posteriores a su llegada a la Isla permanecían escondidas para evitar ser detectadas como personas en situación irregular por los servicios policiales.
En un principio habían aceptado venir a trabajar a Tenerife como bailarinas desnudas, pero las mujeres comprobaban al incorporarse a los clubes que la realidad era muy distinta.
En estos recintos eran forzadas a ejercer la prostitución durante largas jornadas y obligadas a consumir sustancias estupefacientes. E, incluso, en ocasiones eran drogadas por miembros de la organización sin su conocimiento con el objetivo de conseguir su desinhibición.
Clientes drogados, ebrios y estafados
Los miembros de la organización criminal desmantelada por la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera se aprovechaban de los clientes que llegaban a los locales en estado de embriaguez, o les daban drogas que doblegaran su voluntad, para poder perpetrar diferentes estafas con sus tarjetas de crédito, haciendo gastos en los locales y extracciones de dinero en cajeros automáticos Los agentes pudieron acreditar fraudes a dichos hombres por un valor superior a los 70.000 euros. Durante el desarrollo de la investigación, los investigadores confirmaron la explotación sexual de una menor en uno de los establecimientos controlados por la red. Y es que localizaron en el interior de uno de los clubs a una menor de 16 años que portaba un documento falsificado. En la fase final de la operación se llevó a cabo la entrada y registro en siete domicilios, tres clubes de alterne y una gestoría de Tenerife, donde se intervino abundante documentación incriminatoria y diversos bienes de alto valor, entre ellos 90.000 euros en efectivo, un vehículo de alta gama, diversos relojes de lujo, varias joyas y numerosos terminales móviles. Con las ganancias obtenidas, los investigados habían conseguido acumular un patrimonio personal que incluye diversas propiedades inmobiliarias y grandes cantidades de dinero.
