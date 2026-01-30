Afectadas dos personas por el incendio de una vivienda en Tenerife

Dos personas, una mujer de 42 años y un hombre de 44, han resultado afectadas por el incendio ocurrido este viernes en una vivienda en la calle Jazmín de Santa Cruz de Tenerife.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el fuego se originó sobre las 10:00 horas, por lo que se activaron de inmediato los recursos de emergencia necesarios.

En concreto, efectivos de Bomberos de Tenerife extinguieron el fuego y ventilaron el inmueble, mientras que el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a las personas afectadas antes de trasladarlas a diferentes centros sanitarios.

Afectados

En cuanto a las personas afectadas, la mujer presentaba problemas de salud de carácter moderado, por lo que fue trasladada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria; mientras que el varón, con una intoxicación por inhalación de humo de pronóstico moderado, fue atendido en el Centro de Salud de Tíncer.

En el dispositivo desplegado también participó la Policía Local, que colaboró con los recursos de emergencias e instruyó las diligencias correspondientes.