Rescatan a una mujer de 70 años con síntomas de ahogamiento en Los Cristianos
El incidente ocurrió a primera hora de la tarde y la afectada fue trasladada al Hospital Universitario Hospiten Sur tras ser atendida en la playa
Los socorristas del servicio de playas intervinieron este jueves en el rescate de una mujer con síntomas de ahogamiento en la playa de Los Cristianos, en el municipio de Arona. El incidente se produjo a las 14.06 horas, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.
La alerta fue dada por el propio personal de socorrismo, que había logrado sacar del agua a la afectada y solicitó asistencia sanitaria. El 1-1-2 activó de inmediato los recursos necesarios, entre ellos una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de la Policía Local.
La mujer, de 70 años, recibió atención inicial en la playa por parte de los socorristas, que mantuvieron la asistencia hasta la llegada del personal sanitario. Tras una primera valoración, fue trasladada en una ambulancia del SUC al Hospital Universitario Hospiten Sur.
La Policía Local se hizo cargo de las diligencias correspondientes.
