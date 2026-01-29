Un incendio afecta por completo a un local en Tenerife
Bomberos sofocaron las llamas y ventilaron el inmueble, mientras policías locales evacuaron a los vecinos del edificio
Bomberos de Tenerife con base en San Miguel de Abona intervinieron durante la madrugada de este jueves en un incendio originado en un comercio en el Sur de Tenerife.
Los hechos ocurrieron en un establecimiento situado en la avenida Juan Alfonso Batista, en la localidad de Los Cristianos (Arona). El suceso se produjo a escasos metros de la playa de dicho núcleo.
El aviso fue recibido sobre las 4:30 horas, a través de una llamada de la Central de Coordinación de Emergencias de Bomberos de Tenerife en la sala operativa del 1-1-2, y en la misma se alertaba de que el humo estaba en el edificio de cuatro plantas donde se halla el local, así como a los otros negocios colindantes.
Llegados al lugar, los profesionales del Consorcio comprobaron que la Policía Local de Arona ya había evacuado a los vecinos de los edificios que estaban siendo afectados por el humo.
Tras lograr acceder al local, los bomberos procedieron a la rápida extinción de las llamas, que ya afectaban por completo al comercio. Una vez apagado, revisaron el almacén que se encontraba bajo rasante y lo ventilaron. También estuvo presente una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
