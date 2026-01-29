Buscan a una mujer desaparecida que cayó al mar en la noche del miércoles en Tenerife
Varios recursos participan en el dispositivo por tierra, mar y aire
Un dispositivo de emergencias y seguridad se mantiene activo desde la noche de este miércoles para intentar localizar a una mujer que cayó al mar en el Norte de Tenerife.
Así lo ha comunicado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) del Gobierno de Canarias, que informa de que los hechos ocurrieron en el litoral del municipio de Tacoronte.
La persona desaparecida es una mujer, vecina de Mesa del Mar, que llevaba apenas dos meses residiendo en dicha localidad.
Se saltó el vallado de protección
Según las fuentes consultadas, una pareja paseaba un perro y, en un momento dado, se saltó un vallado de protección contra los fenómenos costeros.
Un golpe de mar se llevó, en primer lugar, al can y después a la mujer. El animal pudo salir del agua, pero la mujer no regresó a tierra.
En las tareas de localización por tierra, mar y aire participan Salvamento Marítimo, Bomberos de Tenerife, Guardia Civil, Policía Local de Tacoronte, Protección Civil y personal sanitario de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
Cerca de la grúa
La alerta por el suceso llegó a las 22:16 horas a la sala operativa del 1-1-2.
La información del testigo consistía en que una persona había caído por la zona de la grúa de Mesa del Mar.
