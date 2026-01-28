Pillado con 24 teléfonos móviles en su equipaje en Tenerife Norte

Agentes de la Guardia Civilde la Unidad de Análisis e investigación Fiscal y Fronteras (Udaiff) del Aeropuerto Tenerife Norte- Ciudad de la Laguna investigan a un hombre de 49 años, que es vecino de El Fraile y está acusado de un delito de receptación.

Los funcionarios del Instituto Armado que inspeccionan el equipaje facturado, en presencia de componentes de vigilancia privada, detectaron en un equipaje facturado, mediante sistema no intrusivo (Sistema Rayos X), 24 teléfonos móviles.

El varón iba a coger un vuelo con destino a otro país Los guardias procedieron a localizar al pasajero titular de la maleta.

De procedencia no acreditada

Una vez que acudió el propietario del equipaje facturado, los agentes procedieron a la apertura del mismo y verificaron que en el interior había un número elevado de móviles, sin poder acreditar su procedencia legal o propiedad.

En la inspección, algunos de los dispositivos aparecen en bases de datos como sustraídos por denuncias previas de robo o de hurto.

Las diligencias instruidas fueron remitidas a la Autoridad Judicial competente.