La labor de un agente canino, clave para la localización de un cadáver en una zona de díficil acceso de Tenerife

La localización de un segundo cadáver la pasada semana en una zona de díficil acceso de Benijo, en Santa Cruz de Tenerife, fue realizada gracias a la labor de un agente canino especializado que ya ha colaborado en otros operativos de gran complejidad.

Este miércoles, la Policía Nacional ha informado de este dispositivo de búsqueda que duró varios días, gracias al que se localizó el cuerpo sin vida de una persona que se había precipitado desde las inmediaciones del Mirador de Benijo.

Actuación eficaz de los guías caninos

La localización de este cuerpo, el segundo aparecido en la zona en pocos días, correspondientes a dos amigos ucranianos, fue posible gracias a la rápida y eficaz intervención del Grupo de Guías Caninos de la Policía Nacional, especializado en la detección de restos humanos.

En concreto, fue la eficaz labor de un perro de raza Springer Spaniel la que permitió dar con el fallecido. En animal ya había participado previamente en operativos de gran complejidad, como el dispositivo especial desplegado con motivo de la DANA, lo que demuestra la alta especialización y preparación de estas unidades.

Guía canino que ayudó a localizar el cadáver, junto con su compañero. / E. D.

Medios aéreos y drones

El operativo desplegado también contó con el apoyo de medios aéreos, concretamente un helicóptero de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, así como del equipo de drones de la Policía Nacional, que permitió una inspección exhaustiva de una zona de difícil acceso.

Además, colaboraron los canes del grupo REHU de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife.

Investigación abierta

La Policía Nacional ha informado que las investigaciones sobre este caso continúan abiertas con el objetivo de esclarecer las causas de los fallecimientos y lograr su plena identificación. Una de las hipótesis que se barajan es que haya sido una muerte accidental.