Huye en un coche robado y, tras una persecución, deja dos policías heridos en Tenerife

Un hombre fue detenido en la tarde de este miércoles después de circular en un coche robado, protagonizar una persecución, dañar un par de vehículos del cuerpo de seguridad municipal y dejar heridos a dos policías locales.

Los hechos ocurrieron en el municipio de La Laguna y ambos agentes municipales sufrieron lesiones leves durante la fuga del mencionado varón.

El suceso comenzó en el barrio de Finca España. En un momento dado, policías locales detectan que un Fiat Tipo de color gris, que figuraba como sustraído, circulaba por una de las calles de dicha localidad.

Coche camuflado

Los funcionarios le dieron el alto, pero el conductor, de origen canario y de mediana edad, hizo caso omiso. Aunque en ese momento el ahora acusado no lo sabía, durante su fuga golpeó un coche camuflado dedicado a víctimas de violencia de género.

Pero, además, también se llevó por delante una farola y una señal en el citado núcleo lagunero, según las fuentes consultadas.

Coche policial dañado en La Cuesta / El Día

El varón circuló en sentido contrario en algunos momentos. Se incorporó por el Camino de La Piterita y se dirigió al barrio de La Candelaria, en la zona de La Cuesta.

Choque

Y, en un cruce de la calle Machado y Fiesco, chocó contra una furgoneta Volkswagen, lo que impidió continuar con la fuga. En ese punto, el vehículo radiopatrulla en el que iban dos agentes de la Policía Local de La Laguna impactó contra la parte trasera del Fiat Tipo.

Y en este último impacto resultaron lesionados dos funcionarios policiales, según trascendió. Pero, a pesar de ello, descendieron del automóvil oficial y procedieron al arresto del ahora acusado.

Policías heridos en La Cuesta / El Día

El individuo fue detenido como presunto autor de un delito de robo de vehículo a motor y otro de conducción temeraria.

Noticias relacionadas

Tras la instrucción de las diligencias, el apresado será puesto a disposición de la autoridad judicial competente en el partido de La Laguna.