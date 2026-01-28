Cerrada al tráfico la Avenida Marítima de Garachico por el fuerte oleaje
Se han habilitado vías alternativas en la zona
L. D.
La Avenida Marítima de Garachico permanece cerrada desde esta mañana tras el fuerte oleaje que se está produciendo en la zona, que ha invadido la vía. Así lo ha informado la Corporación local y la Policía en sus redes sociales.
Tal y como señala el cuerpo de seguridad, esta subida del mar pone en riesgo la seguridad tanto de la circulación como de las personas, por lo que se ha procedido al cierre de la vía antes de lo previsto.
Además, también se va a proceder a cortar la carretera de la costa que va hacia Los Silos.
Colaboración ciudadana
El Ayuntamiento de Garachico pide colaboración a la ciudadanía para evitar posibles riesgos. De esta manera, solicita a turistas y residentes que no se acerquen a la zona y respeten la señalización y precintos de seguridad, atendiendo a las indicaciones de las autoridades.
Tras el cierre, se han habilitado dos vías alternativas provisionales, una en dirección Icod de los Vinos-Buenavista y la otra, en dirección inversa.
Alerta por oleaje
La isla de Tenerife se encuentra en alerta por fuerte oleaje. En concreto, se espera mar combinada del noroeste con olas de entre 4 y 5 metros de altura, principalmente por mar de fondo, afectando con especial intensidad a las costas abiertas al norte y al oeste. En costas del este y sureste, olas que no sobrepasarán los 2 metros de altura, en general.
