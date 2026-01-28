Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El caso de Juana Ramos, más cerca de llegar a juicio tras más de nueve años

La jueza rechaza el último recurso de la defensa y da traslado a la Fiscalía y a la acusación particular para presentar sus escritos

Juicio por el asesinato de Juana Ramos

Juicio por el asesinato de Juana Ramos / FOTOS: Quique Curbelo

Benyara Machinea

Las Palmas de Gran Canaria

El caso de Juana Ramos, la vecina de Las Palmas de Gran Canaria que desapareció hace más de nueve años, está más cerca de llegar a juicio contra el único sospechoso del crimen, su expareja Miguel Ramos. La magistrada de la plaza 2 de la Sección de Violencia Sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, María Auxiliadora Díaz, ha rechazado el recurso de reforma interpuesto por la defensa, al considerar que ya se han practicado todas las pruebas necesarias para llevar al investigado frente a un jurado popular.

Con el último auto, dictado este martes, la jueza ha dado traslado a la Fiscalía y a la acusación particular, que ejerce la familia de la víctima, para que soliciten la apertura de la vista oral y para que presenten sus escritos de acusación. En estos informes preliminares, las partes podrán calificar los hechos como un homicidio o un asesinato y sostendrán si concurren otros delitos relacionados.

Mientras tanto, la defensa podrá preparar su propio escrito, en el que previsiblemente reclamará la libre absolución de Miguel Ramos, quien desde el comienzo de la instrucción ha negado su participación en los hechos.

Pero, antes de que el caso recaiga en un juzgado popular, será necesaria la celebración de una audiencia preliminar, a la que solo puede renunciar la defensa si así lo solicita.

Desaparecida en 2016

La vecina del barrio de La Paterna desapareció en el año 2016 y, desde entonces, se han producido búsquedas intensivas y numerosos esfuerzos por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para intentar encontrar el cadáver, aunque no ha habido resultado. Debido a este hecho, ha sido una instrucción especialmente compleja porque no se ha podido practicar una autopsia para averiguar las causas de la muerte y determinar cómo se pudo haber producido el crimen.

Habrá ampliación.

