Así se roba a dos turistas en Tenerife

Los hurtos son, con una gran diferencia, los delitos que más denuncias generan en toda Canarias y, de forma concreta, en Tenerife.

Hace casi 25 años que decenas de carteristas eligen las zonas turísticas y los espacios naturales más espectaculares de la Isla para apropiarse del dinero y objetos de valor de miles de visitantes.

Los autores de estos delitos contra el patrimonio son ladrones profesionales procedentes de Europa del Este, sobre todo de Rumanía, así como españoles y canarios.

De noviembre a abril

Buena parte de los hurtos ocurren entre los meses de noviembre y abril de cada temporada; es decir, en los meses que otros destinos turísticos del Mediterráneo o Baleares, por ejemplo, están cerrados.

La realidad ha provocado que la Guardia Civil y la Policía Nacionaldesarrollen cada año la denominada operación Danubio contra este tipo de delincuencia.

Esta vez, una persona consiguió grabar a dos mujeres que roban al descuido a una turista en el litoral del municipio de Santiago del Teide.

La prenda de abrigo

La acción delictiva se produjo a la salida del puerto deportivo de Los Gigantes, junto al denominado Poblado Marinero.

Dos mujeres se acercan a las víctimas por detrás. Una de las ladronas abre la mochila a la turista y trata de robarle algún efecto de valor o la cartera.

Y, mientras tanto, la otra delincuente utiliza una prenda de abrigo para extenderla y ocultar el hurto a la vista de otros turistas.