Parapentista herido al sufrir una caída tras despegar en Tenerife

Un hombre de 65 años de edad, de nacionalidad francesa, resultó herido de carácter moderado durante la tarde de este martes al sufrir una caída cuando practicaba parapente en el Sur de Tenerife.

Los hechos ocurrieron a las 16:45 horas en el municipio de Fasnia, según la información ofrecida por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) del Gobierno canario.

La víctima tuvo el accidente cuando trataba de despegar en la zona del mirador de la Montaña, junto a la carretera insular entre el casco de Fasnia y Los Roques.

Personal sanitario

El afectado registró traumatismos en ambos brazos, a tenor de la primera inspección realizada por el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

El ciudadano galo quedó en un lugar de difícil acceso y tuvo que ser rescatado por bomberos del Consorcio de Tenerife destinados en el parque del polígono industrial de Güímar, que lo llevaron hasta el punto al que pudo acceder la ambulancia de soporte vital básico.

Dicho recurso efectuó su traslado al área de Urgencias del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (Hunsc).

En el servicio también colaboraron agentes de la Policía Localde Fasnia.