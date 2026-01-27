Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeSigue en directo el Concurso de Murgas AdultasPrograma Carnaval de TenerifeCaso MediadorRegularización migrantesJuzgados La LagunaPuerto de Santa Cruz
instagramlinkedin

Una amenaza de bomba obliga a desalojar el Palacio de Justicia de La Laguna

Una maleta abandonada en el Palacio de Justicia de La Laguna obligó a activar el protocolo de seguridad y desalojar el edificio este martes por la mañana

Desalojan el Palacio de Justicia de La Laguna por un aviso de bomba.

Desalojan el Palacio de Justicia de La Laguna por un aviso de bomba.

Ver galería

Desalojan el Palacio de Justicia de La Laguna por un aviso de bomba / El Día

Pedro Fumero

Santa Cruz de Tenerife

Una amenaza de bomba obligó en la mañana de este martes a desalojar el Palacio de Justicia de La Laguna.

La activación del protocolo se produjo después de que el personal de seguridad encontrara una maleta abandonada u olvidada en el edificio.

De inmediato se activó el protocolo habitual en estos casos.

Desalojan el Palacio de Justicia de La Laguna por un aviso de bomba

Desalojan el Palacio de Justicia de La Laguna por un aviso de bomba / El Día

Salida de los funcionarios

Agentes de la Policía Local de La Laguna y de la Policía Nacional acordonaron el inmueble e informaron a funcionarios, letrados y usuarios del recinto que debían abandonarlo.

Agentes de los Tedax de la Policía Nacional realizaron la inspección de la maleta por si contenía algún artefacto explosivo.

Noticias relacionadas

Dichos profesionales no hallaron nada extraño y la maleta fue trasladada como objeto perdido a las dependencias de la Policía Local.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents