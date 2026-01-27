Una amenaza de bomba obliga a desalojar el Palacio de Justicia de La Laguna

Una amenaza de bomba obligó en la mañana de este martes a desalojar el Palacio de Justicia de La Laguna.

La activación del protocolo se produjo después de que el personal de seguridad encontrara una maleta abandonada u olvidada en el edificio.

De inmediato se activó el protocolo habitual en estos casos.

Desalojan el Palacio de Justicia de La Laguna por un aviso de bomba / El Día

Salida de los funcionarios

Agentes de la Policía Local de La Laguna y de la Policía Nacional acordonaron el inmueble e informaron a funcionarios, letrados y usuarios del recinto que debían abandonarlo.

Agentes de los Tedax de la Policía Nacional realizaron la inspección de la maleta por si contenía algún artefacto explosivo.

Noticias relacionadas

Dichos profesionales no hallaron nada extraño y la maleta fue trasladada como objeto perdido a las dependencias de la Policía Local.