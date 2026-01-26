La Policía Nacional desmantela la red que controlaba el tráfico de cocaína con narcolanchas en el Atlántico

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado el mayor entramado criminal dedicado al tráfico de cocaína en el Atlántico, una organización que operaba mediante el uso de narcolanchas y que presuntamente introdujo en Europa 57.000 kilos de cocaína en el último año. La denominada operación Sombra Negra, desarrollada en dos fases, ha culminado con la detención de 105 personas.

En el marco de la investigación se llevaron a cabo 49 entradas y registros, en los que se intervinieron 10.400 kilos de cocaína, 70 vehículos, 30 embarcaciones, seis inmuebles, tres armas de fuego, dos hexacópteros, múltiples cuentas bancarias, más de 800.000 euros en efectivo, más de 150 teléfonos móviles, así como abundante material tecnológico y náutico de última generación valorado en cerca de 2.500.000 euros.

Una investigación de más de un año

La investigación, dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 3 y la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional, se prolongó durante más de un año. La fase de explotación operativa se desarrolló el pasado mes de noviembre y permitió desmantelar una organización especializada en la introducción de grandes cargamentos de cocaína a través de embarcaciones de alta velocidad.

Las rutas partían del río Guadalquivir y otros ríos de Cádiz, Huelva, Almería, Canarias, además de las costas de Marruecos y Portugal, para internarse en el océano Atlántico, donde realizaban trasvases con buques nodriza antes de regresar al archipiélago canario y al sur peninsular.

Operaban de noche y con sistemas encriptados

Las organizaciones utilizaban embarcaciones que superaban los 40 nudos de velocidad, junto con comunicaciones encriptadas, terminales satelitales, teléfonos de difícil rastreo y lenguaje codificado, lo que les permitía actuar principalmente durante la noche, dificultando las labores policiales.

La estructura criminal se extendía por Galicia, Portugal, Huelva, Cádiz, Málaga, Almería, Gerona y Ceuta, así como por Marruecos, con presencia en Lanzarote, Gran CanariaFuerteventura y Tenerife. En total se practicaron 49 registros, con la participación del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES).

Los registros se realizaron en Lanzarote (14), Gran Canaria (14), Fuerteventura (2), Algeciras (11), La Línea de la Concepción (7) y Jerez (2). Entre las actuaciones destaca el ataque al mayor centro de distribución y lavado de activos del Campo de Gibraltar, encargado de suministrar terminales de comunicación seguros y material de navegación a narcotraficantes de Andalucía.

Plataformas en alta mar durante semanas

La organización llegó a crear plataformas acuáticas en las que los pilotos permanecían más de un mes en alta mar, realizando varias operaciones consecutivas. Estas plataformas eran abastecidas con combustible, víveres, equipos de comunicación y ropa, utilizando embarcaciones de menor tamaño.

Se constató el uso de más de 100.000 litros de combustible, así como la existencia de puntos de vigilancia en la costa para controlar la presencia de medios marítimos y aéreos de las fuerzas de seguridad.

Los investigadores tuvieron conocimiento de que la organización llegó a pagar 12.000.000 de euros a la familia de uno de los tripulantes fallecidos en un alijo, con el objetivo de garantizar su silencio y evitar cualquier relación con las actividades delictivas.

Cooperación internacional y dos fases operativas

La operación contó con la colaboración de la National Crime Agency (NCA), la Drug Enforcement Administration (DEA), la Dirección General de Seguridad Nacional de Marruecos (DGSN), EUROPOL, el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas contra el Narcotráfico (MAOC-N), así como autoridades de Portugal, Francia, Colombia y Cabo Verde, además del apoyo directo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

La primera fase, culminada en junio del año pasado, se saldó con 48 detenidos y 29 registros en Lanzarote, Gran Canaria y Fuerteventura, con la incautación de 3.800 kilos de cocaína, cerca de 100.000 euros, 69 vehículos, 19 embarcaciones, seis inmuebles y diverso material tecnológico.

La segunda fase, finalizada en noviembre, permitió realizar 20 registros en Algeciras, La Línea de la Concepción y Jerez, con la intervención de más de 700.000 euros, dos hexacópteros y abundante material tecnológico, culminando con la detención de 57 personas.

Las investigaciones han permitido determinar que la organización contaba con coordinadores en Marruecos, Cádiz y Canarias, y que las autoridades portuguesas lograron intervenir 6.600 kilos de cocaína a bordo de un semisumergible.

Operación cofinanciada con fondos europeos

Agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de EUROPOL y otras autoridades policiales de distintos países, han llevado a cabo esta operación con el apoyo de instrumentos de financiación de la Unión Europea. Esta estrategia se estructura en cuatro objetivos principales: establecer un entorno de seguridad preparado para el futuro, combatir las amenazas emergentes, proteger a los ciudadanos europeos frente al terrorismo y la delincuencia organizada, y forjar un ecosistema de seguridad europeo sólido y coordinado.

Para alcanzar estos fines, la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión Europea (DG HOME), junto con agencias especializadas de la UE y fondos como los Fondos de Seguridad Interna (ISF), respalda a los Estados miembros en la lucha contra las amenazas criminales a través de operaciones coordinadas destinadas a desmantelar redes delictivas y sus modelos de negocio.

Las actuaciones desarrolladas en esta operación han sido cofinanciadas por la Unión Europea, como parte del compromiso de apoyar a los Estados miembros frente a las redes criminales que representan una de las amenazas más relevantes para la seguridad de los ciudadanos europeos y del conjunto de la Unión.