Una mujer muerta y cuatro heridos en dos accidentes en las vías de Tenerife

Sábado trágico para las carreteras de Tenerife que ayer registraron dos accidentes graves con una víctima mortal y cuatro heridos de diferente consideración, uno de ellos en estado crítico. Los dos siniestros se produjeron en vías del norte de Tenerife, el primero de ellos en la autopista TF-5, a la altura de Tacoronte, mientras que el segundo suceso se registró en la TF-217, a la altura del municipio de La Matanza de Acentejo.

El accidente ocurrido en la autopista se saldó con la muerte de una mujer 43 años al volcar el vehículo en el que viajaba en el carril de desaceleración de la salida de Los Naranjeros de la TF-5, según informó el Centro Coordinador de Emergencias (Cecoes 112).

Vuelco del vehículo

El accidente se produjo sobre las 12:41 horas, momento en el que en la sala del 112 se recibió un aviso sobre la salida de vía y posterior vuelco del vehículo.

El personal del Servicio de Urgencias Canario que acudió al lugar del accidente comprobó que la afectada se encontraba en parada cardiorrespiratoria y realizó maniobras de reanimación, tanto básicas como avanzadas, pero no logró revertir la parada y confirmó su fallecimiento.

Los sanitarios atendieron a otras tres personas, todas con heridas leves, que no requirieron traslado a un centro sanitario.

Colisión entre dos coches y un atropello

En el otro incidente ocurrido en La Matanza, se produjo por la colisión entre dos vehículos y un posterior atropello que dejó un balance de cuatro personas heridas, una de ellas en estado crítico.

El incidente tuvo lugar a las 17:13 horas en la carretera TF-217. Según los datos facilitados por el Cecoes 112, el choque entre dos turismos derivó en un posterior atropello de dos viandantes que se encontraban en la zona.

Entre los heridos, el de mayor gravedad es un hombre de 76 años, conductor de uno de los vehículos implicados. Al llegar al lugar, el personal del SUC comprobó que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria. y fue trasladado al Hospital de La Candelaria.

Crisis de ansiedad

El accidente también afectó a dos peatones: una mujer de 60 años y un hombre de 55 años, que fueron asistidos por laceraciones y cervicalgia leve. Ambos fueron evacuados al mismo centro hospitalario en ambulancias de soporte vital básico. Por su parte, la conductora del otro vehículo, una mujer de 30 años, sufrió una crisis de ansiedad.

Agentes de la Guardia Civil se encargaron de realizar el atestado correspondiente.