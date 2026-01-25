Hallan el cuerpo sin vida de un hombre flotando frente a la costa de San Sebastián de La Gomera
El avisó fue dado al Cecoes sobre las 10:00 de la mañana al ser avistado un cuerpo flotando a unos 100 metros de la costa
Un hombre de 48 años fue localizado sin vida en la mañana de este sábado 25 de enero de 2026 frente a la Playa de La Cueva, en el municipio de San Sebastián de La Gomera.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió el aviso a las 10:03 horas, alertando de la presencia de un cuerpo flotando a unos 100 metros de la costa. Ante esta situación, se activaron de inmediato los recursos de emergencia.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Salvamento Marítimo, que intervinieron con una embarcación de rescate y procedieron a recuperar el cuerpo, trasladándolo posteriormente hasta el puerto de San Sebastián de La Gomera.
En el muelle esperaba una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC). El personal sanitario no pudo hacer nada por salvar al hombre y atendió además a una mujer que sufrió una crisis de ansiedad de carácter leve, que fue trasladada al Hospital Nuestra Señora de Guadalupe.
La Guardia Civil se hizo cargo del cuerpo hasta la llegada de la autoridad judicial, que instruirá las diligencias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.
