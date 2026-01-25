Destruyen dos cámaras de vigilancia contraincendios en Tenerife

Una o varias personas han destruido dos de las cámaras de vigilancia utilizadas en el Norte de Tenerife para la lucha contra los incendios forestales. Los hechos ocurrieron en la zona alta del municipio de Los Realejos en días pasados y el episodio no ha pasado desapercibido para las autoridades.

Según una de las fuentes consultadas, una de las cámaras apareció rota en la jornada del viernes y la segunda, este pasado sábado.

Corte

Según las imágenes que han trascendido del acto de sabotaje, el autor o autores utilizaron una radial para cortar el poste metálico que sostenía el dispositivo de seguridad.

Corte en la base del poste de la cámara de vigilancia / El Día

Los hechos tuvieron lugar en la zona de Icod El Alto (Los Realejos), en la entrada a pistas de cemento que dan acceso a fincas agrícolas y la zona forestal.

Cabe recordar que algunos de los últimos incendios forestales registrados en Tenerife comenzaron en las proximidades de Icod El Alto.

Investigación

Debido a las características del hecho, el asunto se ha comunicado a agentes de la Policía Nacionalde la Comisaría del Puerto de la Cruz-Los Realejos para que investiguen y realicen gestiones para identificar y localizar al responsable o responsables de dicha acción.

Por ahora se desconoce si el sabotaje al dispositivo de seguridad se ha llevado a cabo por personas que intentan cometer robos en explotaciones agrícolas o que buscan tener impunidad a la hora de cometer otros delitos e infracciones en dicho enclave de Tenerife, como es el caso de los incendios.

El regidor

El alcalde de Los Realejos, Adolfo González Pérez-Siverio, ha dicho que "alguien no quiere que vigilemos el monte con cámaras para prevenir incendios. Pero no se saldrá con la suya. Lo aseguro".