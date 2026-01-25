Dos bañistas, rescatados tras meterse en el mar en plena alerta por oleaje en Tenerife

Dos bañistas tuvieron que ser rescatados este sábado depués de ser arrastrados por el mar, después de que se metieran en el Charco Verde, en Tenerife, en plena alerta por fenómenos costerors y olas de hasta seis metros.

El helicóptero Helimer 201 de Salvamento Marítimo llegó a los dos bañistas, de 33 y 36 años, en el popular charco del municipio de La Guancha, en Tenerife, tras haber sido arrastrados hasta una zona de difícil acceso.

Así lo informó el organismo estatal, que indica que sobre las 18.12 de este sábado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes 112) alertó de la presencia de una persona en apuros en la zona citada, por lo que se activaron los servicios de emergencia necesarios, entre ellos los efectivos de los Bomberos.

Rescate

Ante las complicaciones de la orografía del terreno y la caída del ocaso, los efectivos de los Bomberos no pudieron acceder a la zona, por lo solicitaron un rescate aéreo, y Salvamento Marítimo procedió a activar el Helimer 201, que en camino al lugar es advertido de un segundo bañista que también precisa de evacuación.

Finalmente, los bañistas consiguieron salir del agua por sus propios medios, siendo asistidos en tierra por los Bomberos.

Sobre las 19.51 horas, el helicóptero, con los dos bañistas accidentados a bordo, procede a dirigirse al Aeropuerto Tenerife Norte, donde esperan recursos sanitarios desplazados a la zona, que trasladan a los heridos hasta el Hospital Universitario de Canarias. Los afectados presentaron traumatismos de carácter moderado y erosiones de carácter leve, respectivamente.

Por su parte, la Guardia Civil colaboró con los recursos desplazados e instruyó diligencias.