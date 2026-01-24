Rescatan en helicóptero a una senderista herida en el Malpaís de Güímar
La afectada era de origen extranjero
Una mujer de 70 años y de origen extranjero tuvo que ser rescatada en helicóptero este viernes 24 de enero de 2026 tras sufrir una caída mientras realizaba una ruta de senderismo en la Reserva Natural Especial del Malpaís de Güímar, en el municipio tinerfeño de Güímar.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió el aviso a las 13:44 horas, alertando de que una senderista había sufrido un accidente en un sendero de la zona y precisaba asistencia sanitaria, debido a la dificultad de acceso del terreno.
Ante la situación, se activó un amplio dispositivo de emergencia, en el que participaron un helicóptero de rescate del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (una sanitarizada y otra de soporte vital básico), efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, así como Guardia Civil y Policía Local.
Los rescatadores del GES se descolgaron desde la aeronave hasta el lugar donde se encontraba la afectada y, tras izarla al helicóptero, fue trasladada hasta el Aeropuerto de Tenerife Norte. Una vez en tierra, el personal sanitario del SUC la asistió y procedió a su traslado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Canarias, donde fue ingresada con un traumatismo en un miembro inferior de carácter moderado.
Bomberos y servicios policiales colaboraron en el operativo, que concluyó con éxito pese a la complejidad del terreno.
