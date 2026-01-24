Rescatados dos senderistas en plena noche en el Teide

Dos senderistas tuvieron que ser rescatados la noche de este viernes en el Parque Nacional del Teide según informa la Guardia Civil. Los dos afectados se encontraban en el Refugio de Altavista al parecer sin la vestimenta adecuada para las temperaturas de esa zona.

Al ser localizados por agentes de la Guardia Civil así como efectivos del cuerpo de Bomberos de Tenerife, ambos se encontraban en buen estado aunque con síntomas de hipotermia leve.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) las estaciones de la cumbre de Tenerife registraron durante la noche temperaturas mínimas de entre -0,6 y 0,3 grados.

Una vez que fueron encontrados, los senderistas pasaron la noche con el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil (GREIM) y Bomberos para emprender el descenso desde el refugio a primera hora de la mañana.

Según indica la Guardia Civil, ninguno de los dos senderistas requirió asistencia médica.