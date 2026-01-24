Rescatados dos senderistas en plena noche en el Teide
Bomberos y Guardia Civil pernoctaron con los excursionistas para descender a primera hora de este sábado
Dos senderistas tuvieron que ser rescatados la noche de este viernes en el Parque Nacional del Teide según informa la Guardia Civil. Los dos afectados se encontraban en el Refugio de Altavista al parecer sin la vestimenta adecuada para las temperaturas de esa zona.
Al ser localizados por agentes de la Guardia Civil así como efectivos del cuerpo de Bomberos de Tenerife, ambos se encontraban en buen estado aunque con síntomas de hipotermia leve.
Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) las estaciones de la cumbre de Tenerife registraron durante la noche temperaturas mínimas de entre -0,6 y 0,3 grados.
Una vez que fueron encontrados, los senderistas pasaron la noche con el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil (GREIM) y Bomberos para emprender el descenso desde el refugio a primera hora de la mañana.
Según indica la Guardia Civil, ninguno de los dos senderistas requirió asistencia médica.
- Frío, viento y heladas: la Aemet avisa de un episodio invernal en Tenerife
- Los hombres y las mujeres de Mohamed Derbah ante la Audiencia Nacional
- Frente común con el Cabildo de Tenerife para erradicar el motocross y el 4x4 en El Púlpito, en La Laguna
- La actuación mágica de Mamelones y las letras de oro de Redoblones, lo mejor de la primera fase de murgas infantiles
- La Laguna proyecta un ‘parking’ en altura con 350 plazas en El Cardonal
- Viajes de época' desde Santa Cruz de Tenerife: comienza la cuenta atrás para que el histórico Correíllo La Palma vuelva a navegar
- Los diez puntos del CD Tenerife sobre el Celta B, una ventaja de récord
- Concursos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026: orden de actuación de la 1ª fase de las Murgas Infantiles