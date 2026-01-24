Grave accidente en la TF-217, en el norte de Tenerife: un conductor en estado crítico tras colisionar dos coches y atropellar a dos peatones

Un grave accidente de tráfico ocurrido en la tarde de este viernes 24 de enero de 2026 ha dejado cuatro personas afectadas, una de ellas en estado crítico, en la carretera TF-217, a su paso por el municipio de La Matanza de Acentejo, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112.

El siniestro se produjo a las 17:13 horas, cuando se registró la colisión de dos turismos, que derivó posteriormente en el atropello de dos viandantes. Hasta el lugar se desplazaron de inmediato numerosos recursos de emergencia, entre ellos tres ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (una medicalizada, una sanitarizada y una de soporte vital básico), efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, Guardia Civil y personal del Servicio de Mantenimiento de Carreteras.

El conductor de uno de los vehículos, un hombre de 76 años, se encontraba en parada cardiorrespiratoria a la llegada de los sanitarios, que lograron revertirla tras maniobras de reanimación básica y avanzada. Una vez estabilizado, fue trasladado en estado crítico en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, donde permanece ingresado con un traumatismo craneal grave.

Asimismo, una mujer de 60 años y un hombre de 55, ambos peatones, resultaron heridos con laceraciones y cervicalgia de carácter leve, siendo evacuados en ambulancias de soporte vital básico al mismo centro hospitalario. La conductora del segundo turismo, una mujer de 30 años, fue atendida en el lugar por una crisis de ansiedad leve, sin necesidad de traslado.

Los bomberos aseguraron los vehículos implicados, mientras que la Guardia Civil se hizo cargo del atestado y el personal de carreteras procedió a la limpieza de la vía para restablecer la normalidad en la circulación.