Fallece una mujer de 42 años tras volcar su vehículo en la TF-5 a la altura de Tacoronte

Una mujer de 42 años ha fallecido este sábado al mediodía tras sufrir una salida de vía y el posterior vuelco de su vehículo en la autopista TF-5, en el carril de desaceleración de Los Naranjos, dentro del municipio de Tacoronte, en el norte de Tenerife.

El accidente se produjo a las 12:41 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta informando del siniestro. Hasta el lugar se desplazaron de inmediato dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) —una medicalizada y otra de soporte vital básico—, efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, la Guardia Civil y personal del Servicio de Mantenimiento de Carreteras.

A su llegada, los sanitarios del SUC comprobaron que la conductora se encontraba en parada cardiorrespiratoria, iniciando maniobras de reanimación tanto básicas como avanzadas, aunque no fue posible revertir la parada, confirmándose su fallecimiento en el lugar del accidente. Además, otras tres personas resultaron heridas leves, siendo atendidas en la zona sin necesidad de traslado a centros sanitarios.

Los bomberos aseguraron el vehículo accidentado y colaboraron con el resto de recursos de emergencia, mientras que la Guardia Civil se hizo cargo de la instrucción de diligencias y reguló el tráfico en la TF-5, que registró retenciones puntuales. El personal de mantenimiento procedió a la limpieza de la calzada para restablecer la normalidad en la vía.