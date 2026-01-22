Dos jóvenes intentan atracar con un machete un salón de juegos en Tenerife

Dos jóvenes intentaron atracar un salón de juegos de azar durante la madrugada del pasado lunes en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

Uno de los presuntos autores fue detenido después de una persecución policial al coche en el que viajaban los implicados en el robo con violencia.

Los ladrones sufrieron un accidente y huyeron del lugar de los hechos. Y la colaboración de casi 50 agentes de la Policía Local de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife, así como de policías nacionales destinados en dichos municipios, permitió la captura del varón ahora acusado.

El citado individuo apresado tiene 18 años y nació en Tenerife.

El intento de asalto

En horas de madrugada, dos personas se dirigieron hacia el Mini Kasino situado en el centro comercial Yumbo, en la Avenida Príncipes de España, en el Distrito de Ofra.

Dos individuos, uno de los cuales iba vestido con un chándal de color negro, capucha y la cara tapada, se aproximaron al citado establecimiento. Y uno de ellos portaba un machete o un cuchillo de grandes dimensiones.

Las empleadas de la empresa se percataron de dicha situación y cerraron las puertas, con lo que evitaron que el asalto se consumara. Testigos que estaban por la zona afirmaron que los ladrones huyeron en un "coche pequeño y blanco".

Detectados en El Cardonal

Minutos después, una patrulla de la Policía Local de La Laguna que circulaba por la zona alta de El Cardonal se percató de que un vehículo blanco, un Seat Ibiza de una empresa de alquiler, circulaba a una velocidad muy alta para el tipo de vía y la hora.

Ante la conducta sospechosa, los agentes municipales le dieron el alto al conductor. Pero éste aceleró todavía más y bajó por la zona de El Cardonal hacia la Carretera General del Rosario. Una vez allí, el individuo giró hacia el Hospital La Candelaria.

En ese momento, ya los agentes municipales perseguían a los dos ocupantes del turismo y avisaron a otras unidades.

El conductor del coche de alquiler intentó acceder a la autopista del Norte (TF-5) hacia Santa Cruz de Tenerife en la rotonda de Las Moraditas de Taco.

Accidente

Pero en dicho enclave perdió el control y sufrió una salida de carretera, que acabó en una zona ajardinada del citado enlace. Y después los dos varones huyeron a pie. Se supone que el conductor dejó su teléfono móvil en un asiento del Seat Ibiza.

Decenas de policías locales y nacionales de Santa Cruz y La Laguna dieron intensas batidas por calles de los barrios de Las Moraditas de Taco y San Luis Gonzaga.

Al final, el joven fue localizado. Coincidía con la descripción física ofrecida por los testigos del intento de robo de que era un joven, delgado y vestido con un chándal negro con capucha.

Los agentes de los diferentes cuerpos empezaron a relacionar los hechos ocurridos, pues los que presenciaron el accidente no sabían que otros buscaban a dos varones por una tentativa de atraco en Ofra.

Objetos habituales en robos

En el registro del vehículo de alquiler aparecieron diversas herramientas usadas de forma habitual en robos con fuerza o violencia, como una patacabra, una sierra de jardinería, unos guantes o un pasamontañas.

Junto a los casi cincuenta agentes, en Las Moraditas también se dieron cita varios mandos, como un subinspector de la Policía Local de La Laguna, oficiales de la Policía Local de Santa Cruz, así como un inspector de la Policía Nacional de la Comisaría de La Laguna.

El joven reconoció que había participado en el intento de asalto al salón de juegos del centro comercial Yumbo.

Abierta una investigación

La Policía Nacional ha abierto una investigación para determinar quién es el otro implicado, así como si estos individuos están relacionados con otros delitos similares ocurridos en el área metropolitana durante los últimos días.

Cabe recordar que en la madrugada del pasado viernes fue asaltada con violencia una tienda 24 horas en Santa Cruz de Tenerife, en la confluencia de la Avenida de Madrid con la calle Unamuno, junto al Parque La Granja.

En esa ocasión, los tres autores utilizaron una patacabra para intimidar al único empleado que estaba en el local.