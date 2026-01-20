Muere un bañista de 70 años en el sur de Tenerife
El fallecido era de nacionalidad extranjera y su cuerpo fue rescatado del agua en parada cardiorrespiratoria
Un hombre de 70 años y nacionalidad extranjera ha fallecido este martes al mediodía tras ser rescatado del agua en la Playa del Duque, en el municipio de Adeje, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.
El suceso tuvo lugar a las 12:52 horas, cuando el 112 recibió una alerta comunicando que el personal de salvamento en playas había rescatado a un bañista en parada cardiorrespiratoria y le estaba practicando maniobras de reanimación.
De inmediato, el CECOES activó los recursos de emergencia necesarios, desplazándose al lugar dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (una sanitarizada y otra de soporte vital básico), así como un médico y un enfermero del Centro de Salud de Adeje.
A pesar de los esfuerzos realizados por el personal sanitario para revertir la parada cardiorrespiratoria, las maniobras de reanimación no dieron resultado y solo se pudo confirmar el fallecimiento del afectado.
La Policía Nacional se hizo cargo de las diligencias correspondientes, mientras que la Policía Local de Adeje colaboró con los recursos de emergencia desplegados en la zona.
- El agua subterránea de La Laguna sube cerca de cinco metros y ya almacena el equivalente a 5.000 piscinas olímpicas
- Adeje suspende la Fiesta de San Sebastián tras decretarse tres días de luto oficial por el accidente ferroviario en Andalucía
- Pedro admite el interés del CD Tenerife en darle un adiós en casa
- La Aemet avisa: heladas y vientos muy fuertes en las cumbres centrales de Tenerife
- El CD Tenerife no quiere que quede ni rastro de Hummel
- La Seguridad Social quitará la pensión de jubilación a los trabajadores de Tenerife en 2026: un abogado explica el requisito obligatorio que debes cumplir para no perderla
- Gastón Valles firma por el CD Tenerife y Chapela pide salir del Burgos
- Un estudio sobre el taxi revela que los ciudadanos quieren Uber o Cabify en Santa Cruz de Tenerife