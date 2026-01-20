Localizan en buen estado a un hombre que había desaparecido en Granadilla

La Guardia Civil ha informado este martes de la localización con vida y en buen estado del hombre de 59 años que llevaba una semana en paradero desconocido en Tenerife.

Se trata de José Ricardo P.P., que había sido visto por última vez en Granadilla, y que estaba descrito en la alerta de su desaparición como un varón de complexión delgada, 1,70 metros de estatura, color de ojos marrón y calvicie parcial.

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas precisaba en la alerta que fue visto por última vez el pasado 12 de enero.