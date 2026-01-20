Hallan un cadáver en un barranco de Tenerife, el segundo en una semana

El cadáver de un hombre fue localizado en el transcurso de la mañana de este martes en el fondo de un barranco en Tenerife.

Agentes de la Policía Nacional ya investigan las circunstancias en las que se produjo la muerte de dicho varón.

El hallazgo del cuerpo sin vida se registró en un barranco de Benijo, en la zona de Anaga, dentro del municipio de Santa Cruz de Tenerife. Los integrantes del cuerpo de seguridad requirieron a Bomberos de Tenerife para que extrajeran el cadáver del lugar de difícil acceso en el que apareció.

Éste es el segundo cuerpo sin vida que se localiza en las proximidades de Benijo en los últimos días. El pasado miércoles, 14 de enero, fue encontrado el cadáver de un hombre de 44 años en el barranco de Benijo, cerca de la carretera de Almáciga.

Ambos asuntos están siendo investigados por el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional.