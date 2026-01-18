Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un herido grave en un accidente en la TF-5 a su paso por La Laguna

Otro hombre sufrió lesiones de carácter moderado

Archivo - Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2

Archivo - Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 / 1-1-2 CANARIAS - Archivo

Efe

Santa Cruz de Tenerife

Un choque entre dos coches en la autopista TF-5 a su paso por La Laguna se ha saldado este domingo con dos hombres heridos, uno de gravedad y otro moderado, informaron fuentes del 112 Canarias.

El peor parado fue un varón de 34 años, que fue evacuado en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias con politraumatismos de carácter grave.

El otro afectado es un hombre de 50 años, que fue derivado al Hospital Quirón Tenerife con diversos traumatismos de pronóstico moderado.

Los Bomberos de Tenerife intervinieron para liberar a uno de los accidentados.

La Guardia Civil instruyó las diligencias oportunas y personal del Servicio de Carreteras despejó la vía.

