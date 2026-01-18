Un herido grave en un accidente en la TF-5 a su paso por La Laguna
Otro hombre sufrió lesiones de carácter moderado
Santa Cruz de Tenerife
Un choque entre dos coches en la autopista TF-5 a su paso por La Laguna se ha saldado este domingo con dos hombres heridos, uno de gravedad y otro moderado, informaron fuentes del 112 Canarias.
El peor parado fue un varón de 34 años, que fue evacuado en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias con politraumatismos de carácter grave.
El otro afectado es un hombre de 50 años, que fue derivado al Hospital Quirón Tenerife con diversos traumatismos de pronóstico moderado.
Los Bomberos de Tenerife intervinieron para liberar a uno de los accidentados.
La Guardia Civil instruyó las diligencias oportunas y personal del Servicio de Carreteras despejó la vía.
